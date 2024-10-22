Экс-глава МИД Кулеба высказался о президентских амбициях

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: скриншот

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал, планирует ли баллотироваться в президенты. Он подчеркнул, что сейчас его задача как гражданина — найти нишу, чтобы помочь стране одержать победу в войне.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал в интервью RAMINA во вторник, 22 октября.

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Экс-министр прокомментировал сообщение одного из Telegram-каналов, где автор писал, что хотел бы, чтобы на выборы пошли Кулеба и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

"Сегодня главная задача — это сохранение Украинского государства и украинских жизней. Сегодня я не вижу в Украине внутренней политики, потому что идет война. Ну есть какие-то там порывы, кто-то что-то делает, кто-то что-то рассказывает. Есть большое желание спекулировать вопросом внутренней политики, но сейчас это просто не ко времени", — подчеркнул он.

Кулеба отметил, что поддерживает дискуссии, однако сегодня проводить выборы президента невозможно.

Дипломат подчеркнул, что его обязанностью как гражданина Украины является найти возможности для использования своего социального капитала и контактов, чтобы способствовать достижению победы Украины в войне.

"А думать о каких-то политических вещах — это сейчас отвлекаться от этой главной цели. Есть главная цель — Украина должна победить", — подчеркнул он.

Экс-министр добавил, что "все остальное — потом".

Напомним, Новини.LIVE спросили у львовян, поддерживают ли они идею проведения выборов президента в Украине в следующем году.

Ранее народный депутат Юрий Камельчук отметил, что обсуждать президентские выборы в Украине в 2025 году целесообразно только в двух ситуациях: в случае существенного успеха Сил обороны или отступления российских войск.