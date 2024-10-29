Ермак поделился деталями встречи с Джейком Салливаном

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: Андрей Ермак/Telegram

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак посетил Соединенные Штаты. Он провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом руководитель ОП сообщил во вторник, 29 октября.

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Ермак отметил, что они обсудили План победы Украины, имплементацию Формулы мира, фронт, оружие и военных КНДР, которых Россия готовит к войне против Украины.

"Военная помощь Украине, санкции против России, усиление давления на союзников Москвы — это важно. За эти годы сотрудничества нам с Джейком удалось быстро находить решения, выполняя задачи президентов, которые затем согласовывали между собой лидеры государств", — говорится в сообщении.

Глава Офиса президента поблагодарил Салливана за конкретный и предметный разговор.

Ранее Ермак заявил, что Украина не опасается победы кандидаты в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на выборах.

Напомним, глава Офиса Президента ответил, когда состоятся выборы президента. По его словам, это будет сразу после окончания войны.