Авиаудар Израиля по Бейт-Лахии — в США отреагировали на атаку

Взрыв. Фото: REUTERS/Karamallah Daher

Израильская армия нанесла авиаудар по городу Бейт-Лахия, что на севере Газа, где в результате этого погибли по меньшей мере 93 человека. В Соединенных Штатах назвали такую атаку ужасающей.

Об этом сообщает BBC.

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По сообщению министерства здравоохранения ХАМАС, в результате атаки погибли и пропали без вести по меньшей мере 93 человека. Спасатели сообщили, что в результате авиаудара израильской армии пострадал пятиэтажный жилой дом.

Между тем, израильские военные заявили, что знают о том, что в Бейт-Лахии пострадали гражданские лица и добавили, что подробности инцидента будут выясняться. Последние две недели они действовали на севере Газа, а именно в районах Джабалия, Бейт-Лахия и Бейт-Ханун.

Реакция США на удар Израиля

Между тем представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что США "глубоко озабочены гибелью гражданских в этом инциденте".

"Это был ужасный инцидент с ужасающими результатами. Трагическая цена для мирного населения в результате последнего удара является еще одним напоминанием о том, почему нам нужно положить конец этой войне", — сказал он и добавил, что есть сообщения о двух десятках погибших детей.

Между тем, в Израиле заявили, что операции армии на севере Сектора Газа направлены на то, чтобы не дать перегруппироваться ХАМАС и обвинили их в размещении рядом с гражданскими.

На севере Сектора Газа обостряется гуманитарный кризис, а глава ООН по правам человека Фольклер Тюрк заявил на прошлой неделе, что "израильские военные подвергают все население бомбардировкам, осаде и риску голодной смерти".

Напомним, недавно, 28 октября, парламент Израиля принял решение запретить деятельность агентства ООН по делам палестинских беженцев на израильской территории и обвинили их в связях с террористами.

Также Израиль нанес удар по сверхважному оборудованию, где занимались производством баллистических ракет в Иране.