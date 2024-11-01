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США тиснуть на Ізраїль через ситуацію в Газі, — Axios

1 листопада 2024 13:42
Карина Приходько - Редактор
Сектор Гази — США тиснуть на Ізраїль через ситуацію в регіоні
Люди евакуюються з Сектора Гази за наказом Ізраїля. Фото: REUTERS/Mahmoud Issa
Карина Приходько - Редактор

Адміністрація американського президента США Байдена тисне на Ізраїль через ситуацію у Секторі Гази. Штати встановили низки вимог, які країна повинна виконати до 13 листопада. 

Про це повідомляє Axios.

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У матеріали зазначили, що 13 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін надіслали лист політичному керівництву Ізраїлю, де вказано, що упродовж 30 днів країна повинна вжити відповідних заходів, щоб покращити гуманітарні умови у Секторі Гази. Якщо це не буде виконано, то США можуть припинити постачати свою зброю Ізраїлю. 

Крім того, відомо, що ще в березні 2023 року уряд Ізраїлю надсилав адміністрації Байдена письмове зобов'язання дотримуватися усіх умов. Водночас новий лист американських посадовців свідчить про те, що вказаних зобов'язань Ізраїль все ж не виконує. 

Як пише видання, посилаючись на слова ізраїльських та американських посадовців, останніми днями вони мали особисті зустрічі та телефонні розмови, де представники Держдепартаменту вимагали від Ізраїля більших зусиль для виконання висунутих умов. 

Також вказується, що міністру стратегічних справ Ізраїлю Рону Дермеру було доручено підготувати відповідь на лист Блінкена і Остіна. Очікується, що він остаточно буде підготовлений та відправлений вже після президентських виборів у США, адже, ймовірно, результати голосування зможуть вплинути на його зміст. 

"Якщо Трамп переможе, я думаю, що ізраїльська відповідь буде: "Пішов ти", — сказав американський посадовець.

Нагадаємо, кілька днів тому Ізраїль завдав авіаудару по місту Бейт-Лахія, що на півночі Гази, де внаслідок цього загинуло щонайменше 93 людини. 

У США засудили цей удар і заявили, що "глибоко стурбовані загибеллю цивільних у цьому інциденті.

обстріли США Сектор Гази війна Ізраїль

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