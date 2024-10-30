Ізраїль 29 жовтня вдарив по місту Бейт-Лахія на півночі Гази

Удар по місту Бейт-Лахія на півночі Смуги Гази. Фото: EPA/UPG

Ізраїль 29 жовтня завдав авіаудару по житловому будинку у місті Бейт-Лахія на півночі Смуги Гази. Внаслідок обстрілу є багато загиблих, пропавших безвісти та поранених.

Про це повідомляє BBC.

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Агентство цивільної оборони Гази, якою керує "ХАМАС", заявило, що внаслідок удару Ізраїлю загинуло 93 людей, ще 40 — зникли безвісти та 150 отримали поранення. Також повідомляється, що серед загиблих є 40 дітей.

Рятувальники розповіли, що постраждав п'ятиповерховий житловий будинок, а на відео в соцмережах видно тіла, вкриті ковдрами на підлозі. Наразі вони продовжують рятувальні та пошукові роботи на місці удару.

Удар по місту Бейт-Лахія на півночі Смуги Гази. Фото: EPA/UPG

Водночас ізраїльські військові заявили, що їм "відомо про повідомлення про те, що у вівторок цивільні особи постраждали в районі Бейт-Лахія". Там додали, що подробиці інциденту з'ясовуються.

Зазначається, що за останні два тижні ЦАХАЛ діяв на півночі Гази, зокрема в районах Джабалія, Бейт-Лахія та Бейт-Ханун. Там регулярно були обстріли. Однак окрім бойовиків ХАМАСу там ще перебуває близько 100 тисяч людей.

Реакція США на удар Ізраїлю

У США назвали атаку Ізраїля "жахливою". Представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Штати "глибоко стурбовані загибеллю мирних жителів у цьому інциденті". Крім того, він висловив незадоволеність щодо загибелі двох десятків дітей.

"Трагічна ціна для мирних жителів внаслідок останнього удару є ще одним нагадуванням про те, чому нам необхідно покласти край цій війні", — сказав Міллер.

Нагадаємо, кілька днів тому Ізраїль вдарив по надважливому обладнанню з виробництва балістичних ракет в Ірані. Ця атака підірвала можливості Ірану з виробництва снарядів.

Крім того, 26 жовтня Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану. В опублікованому відеозверненні ізраїльського керівництва йдеться, що це відповідь на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму проти Ізраїлю.