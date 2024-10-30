Израиль 29 октября ударил по городу Бейт-Лахия на севере Газа

Удар по городу Бейт-Лахия на севере Полосы Газа. Фото: EPA/UPG

Израиль 29 октября нанес авиаудар по жилому дому в городе Бейт-Лахия на севере Полосы Газы. В результате обстрела есть много погибших, пропавших без вести и раненых.

Об этом сообщает BBC.

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Агентство гражданской обороны Газа, которым руководит "ХАМАС", заявило, что в результате удара Израиля погибли 93 человека, еще 40 — пропали без вести и 150 получили ранения. Также сообщается, что среди погибших 40 детей.

Спасатели рассказали, что пострадал пятиэтажный жилой дом, а на видео в соцсетях видны тела, покрытые одеялами на полу. Они продолжают спасательные и поисковые работы на месте удара.

Удар по городу Бейт-Лахия на севере Полосы Газа. Фото: EPA/UPG

В то же время израильские военные заявили, что им "известно о сообщениях о том, что во вторник гражданские лица пострадали в районе Бейт-Лахия". Там добавили, что подробности инцидента выясняются.

За последние две недели ЦАХАЛ действовал на севере Газы, в частности в районах Джабалия, Бейт-Лахия и Бейт-Ханун. Там регулярно были обстрелы. Однако кроме боевиков ХАМАС там еще находится около 100 тысяч человек.

Реакция США на удар Израиля

В США назвали атаку Израиля "ужасающей". Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты "глубоко обеспокоены гибелью мирных жителей в этом инциденте". Кроме того, он выразил недовольство гибелью двух десятков детей.

"Трагическая цена для мирных жителей в результате последнего удара является еще одним напоминанием о том, почему нам необходимо положить конец этой войне", — сказал Миллер.

Напомним, несколько дней назад Израиль ударил по важному оборудованию по производству баллистических ракет в Иране. Эта атака подорвала возможности Ирана по производству снарядов.

Кроме того, 26 октября Израиль нанес ракетный удар по Ирану. В опубликованном видеообращении израильского руководства говорится, что это ответ на многомесячные непрерывные атаки иранского режима против Израиля.