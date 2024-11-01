Израиль нанес авиаудару по Бейруте 1 ноября

Последствия авиаудара. Фото: Reuters

Ливан заявил о минимум десяти авиаударах со стороны израильской армии. Под атакой оказался пригород Бейрута.

Об этом сообщает Times of Israel.

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Журналисты сообщают, что в регионе раздалось по меньшей мере десять взрывов. В Дахие, что в южном пригороде Бейрута есть многочисленные разрушения.

"Рейды привели к массовым разрушениям в целевых районах, поскольку десятки зданий были уравнены с землей, в дополнение к возгоранию пожаров", — сообщает Национальное агентство новостей (NNA).

Израильские военные самолеты совершили десять налетов на пригородные районы Гобейри и Аль-Кафаат, шоссе Сайед Хади, окрестности комплекса Аль-Муджтаба и старую дорогу в аэропорт.

Также официальное информационное агентство Ливана заявило, что ираильская армия якобы издала приказ об эвакуации построек в этом районе.

Напомним, несколько дней назад Израиль нанес авиаудару по жилому дому в городе Бейт-Лахия на севере Сектора Газы. Там пропавшие без вести, погибшие и раненые.

Также парламент Израиля проголосовал за запрет на работу ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) на израильской территории.