Ізраїль завдав авіаудару по Бейруті 1 листопада

Наслідки авіаудару. Фото: Reuters

Ліван заявив про щонайменше десять авіаударів з боку ізраїльської армії. Під атакою опинилось передмістя Бейрута.

Про це повідомляє Times of Israel.

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Журналісти повідомляють, що у регіоні пролунало щонайменше десять вибухів.У Дахійє, що у південному передмісті Бейрута є численні руйнування.

"Рейди призвели до масових руйнувань у цільових районах, оскільки десятки будівель були зрівняні з землею, на додаток до спалаху пожеж", — повідомляє Національне агентство новин (NNA).

Ізраїльські військові літаки здійснили десять нальотів на приміські райони Гобейрі та Аль-Кафаат, шосе Сайєд Хаді, околиці комплексу Аль-Муджтаба та стару дорогу до аеропорту.

Також офіційне інформаційне агентство Лівану заявило, що іраїльська армія нібито видала наказ про евакуацію будівель у цьому районі.

Нагадаємо, кілька днів тому Ізраїль завдав авіаудару по житловому будинку у місті Бейт-Лахія на півночі Сектора Гази. Там є зниклі безвісти, загиблі та поранені.

Також парламент Ізраїлю проголосував за заборону роботи ООН у справах палестинських біженців (БАПОР) на ізраїльській території.