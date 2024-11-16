Протесты в Грузии — что происходит в стране после объявления результатов выборов

Протесты в Грузии. Фото: Reuters

Недовольство результатами парламентских выборов в Грузии растет. В стране вспыхивают протесты, а главу центральной избирательной комиссии облили черной краской.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" в субботу, 16 ноября.

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За информацией издания, представитель оппозиции Давид Киртадзе облил главу центральной избирательной комиссии Грузии Георгия Каландаришвили черной краской. Это произошло на заседании, где должны были утвердить результаты парламентских выборов. Каландаришвили из зала вывели охранники, а заседание прервали.

"Впоследствии глава ЦИК продолжил заседание с повязкой", — говорится в сообщении.

По информации издания, скандал произошел после того, как Георгий Каландаришвили сообщил, что партия "Грузинская мечта" получила 53,93% голосов на выборах. Давид Киртадзе отрицал эти результаты. По информации оппозиции и неправительственных организаций, на выборах не была обеспечена тайна голосования.

Как сообщило издание, параллельно с заседанием у стен здания ЦИК прошла акция протеста. О проведении митинга ранее объявила часть оппозиции, общественные организации и студенты.

"Протестующие требуют вернуть их голоса и провести повторные выборы. На месте мобилизовано большое количество полиции, на центральные ворота повесили замок", — информирует издание.

Напомним, ранее в столице Грузии Тбилиси тысячи человек собрались под зданием парламента. Акцию протеста организовали из-за результатов парламентских выборов.

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сообщил, что готов уйти в отставку. Это решение он принял на фоне массовых протестов людей.