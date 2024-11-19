Протести у Грузії — поліція знесла наметове містечко опозиції

Поліція припиняє акцію протесту у Грузії. Фото: radiotavisupleba

Поліція в Грузії силою розігнала протестувальників, які виступали проти результатів парламентських виборів. Правоохоронці знесли наметове містечко опозиції.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу" у вівторок, 19 листопада.

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У Грузії поліція знесла наметове містечко опозиції

Ввечері 17 листопада біля Тбіліського державного університету імені Івана Джавахішвілі розпочалася акція протесту опозиції Грузії через незгоду із результатами парламентських виборів.

Зазначається, що 19 листопада грузинські правоохоронці відтіснили протестувальників із території біля вишу та знесли їхнє наметове містечко.

"На місці було мобілізовано спецпризначенців і водомети, проте спецзасоби МВС не використовувало. Інформація про затримання уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці звільнили проїжджу частину, яка була перекрити з 17 листопада, від наметів, штучно створених барикад та зупинених на місці автомобілів.

Поліція затримує учасника протесту. Фото: radiotavisupleba

Затримання представників опозиції біля університету у Грузії. Фото: radiotavisupleba

Нагадаємо, нещодавно протестувальники облили голову центральної виборчої комісії у Грузії чорною фарбою.

Раніше у столиці Грузії Тбілісі тисячі людей зібрались під будівлею парламенту. Акцію протесту організували через результати парламентських виборів.