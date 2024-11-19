Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Полиция разогнала палаточный городок оппозиции в Тбилиси — видео arrow

Полиция разогнала палаточный городок оппозиции в Тбилиси — видео

19 ноября 2024 08:42
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Протесты в Грузии — полиция снесла палаточный городок оппозиции
Полиция приостанавливает акцию протеста в Грузии. Фото: radiotavisupleba
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Полиция в Грузии силой разогнала протестующих, которые выступали против результатов парламентских выборов. Правоохранители снесли палаточный городок оппозиции.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" во вторник, 19 ноября.

Читайте также:

В Грузии полиция снесла палаточный городок оппозиции

Вечером 17 ноября возле Тбилисского государственного университета имени Ивана Джавахишвили началась акция протеста оппозиции Грузии по несогласию с результатами парламентских выборов.

Отмечается, что 19 ноября грузинские правоохранители оттеснили протестующих с территории возле вуза и снесли их палаточный городок.

"На месте были мобилизованы спецназовцы и водометы, однако спецсредства МВД не использовало. Информация о задержании уточняется", — говорится в сообщении.

Правоохранители освободили проезжую часть, которая была перекрыта с 17 ноября, от палаток, искусственно созданных баррикад и остановленных на месте автомобилей.

Протест в Грузии
Полиция задерживает протестующего. Фото: radiotavisupleba
оппозиция Грузии
Задержание представителей оппозиции возле университета в Грузии. Фото: radiotavisupleba

Напомним, недавно протестующие облили главу центральной избирательной комиссии в Грузии черной краской.

Ранее в столице Грузии Тбилиси тысячи человек собрались под зданием парламента. Акцию протеста организовали из-за результатов парламентских выборов.

митинг выборы полиция Грузия протесты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:10 Экс-глава Еврокомиссии предложил формат вступления Украины в ЕС

10:04 Секретный трюк — как скрыть фактическое местонахождение на iPhone

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

09:47 В Одессе ребенок чуть не сжег квартиру — подробности

09:45 Силы обороны ударили по военному арсеналу РФ, — Генштаб

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

09:42 Ночная атака дронов — сколько беспилотников сбила ПВО

09:35 Зеленский показал, как Украина выстояла 1000 дней войны

09:30 В ВСУ показали, как ликвидировали оккупанта на фронте — видео

09:30 В ВСУ раскритиковали идею тотальной мобилизации

09:24 В Киеве мужчина пытался ограбить риелтора — решение суда

10:10 Экс-глава Еврокомиссии предложил формат вступления Украины в ЕС

10:04 Секретный трюк — как скрыть фактическое местонахождение на iPhone

09:47 В Одессе ребенок чуть не сжег квартиру — подробности

09:45 Силы обороны ударили по военному арсеналу РФ, — Генштаб

09:42 Ночная атака дронов — сколько беспилотников сбила ПВО

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

09:35 Зеленский показал, как Украина выстояла 1000 дней войны

09:30 В ВСУ показали, как ликвидировали оккупанта на фронте — видео

09:30 В ВСУ раскритиковали идею тотальной мобилизации

09:24 В Киеве мужчина пытался ограбить риелтора — решение суда

09:20 По 40 атак в сутки — в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

06:15 Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

05:23 Что можно купить на 100 евро — рост курса валют во время войны

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

04:06 Кровавые последствия — масштабные обстрелы РФ с начала войны

00:25 Тысяча дней войны — какие выплаты получали украинцы

17 ноября 2024

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Text

08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Text

17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025