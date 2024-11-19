Протесты в Грузии — полиция снесла палаточный городок оппозиции

Полиция приостанавливает акцию протеста в Грузии. Фото: radiotavisupleba

Полиция в Грузии силой разогнала протестующих, которые выступали против результатов парламентских выборов. Правоохранители снесли палаточный городок оппозиции.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" во вторник, 19 ноября.

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В Грузии полиция снесла палаточный городок оппозиции

Вечером 17 ноября возле Тбилисского государственного университета имени Ивана Джавахишвили началась акция протеста оппозиции Грузии по несогласию с результатами парламентских выборов.

Отмечается, что 19 ноября грузинские правоохранители оттеснили протестующих с территории возле вуза и снесли их палаточный городок.

"На месте были мобилизованы спецназовцы и водометы, однако спецсредства МВД не использовало. Информация о задержании уточняется", — говорится в сообщении.

Правоохранители освободили проезжую часть, которая была перекрыта с 17 ноября, от палаток, искусственно созданных баррикад и остановленных на месте автомобилей.

Полиция задерживает протестующего. Фото: radiotavisupleba

Задержание представителей оппозиции возле университета в Грузии. Фото: radiotavisupleba

Напомним, недавно протестующие облили главу центральной избирательной комиссии в Грузии черной краской.

Ранее в столице Грузии Тбилиси тысячи человек собрались под зданием парламента. Акцию протеста организовали из-за результатов парламентских выборов.