Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Грузия отказалась от переговоров вступить в ЕС — видео протестов arrow

Грузия отказалась от переговоров вступить в ЕС — видео протестов

28 ноября 2024 22:41
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Грузия отказалась от вступления в ЕС до 2028 года — в стране начались протесты
Жители Грузии вышли на митинг. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года.  После такого решения властей в Тбилиси у здания грузинского парламента начался протест.

Об этом сообщает издание Радио Свобода в четверг, 28 ноября.

Читайте также:

Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что правительство страны решило не начинать переговоры о вступлении в Европейский Союз до конца 2028 года. Кроме того, Грузия отказывается от получения любых бюджетных грантов от ЕС на этот период.

"Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов со стороны Европейского Союза", — заявил Кобахидзе.

Митинг в Грузии

протест в Грузии 28 ноября
Милиционеры на месте протеста в Грузии. Фото: Reuters

Решение правительства вызвало значительный резонанс. В Тбилиси проходят акции протеста, где участники называют действия власти "предательством интересов страны" и нарушением статьи 78 Конституции, которая закрепляет стремление Грузии к евроинтеграции.

парламент Грузии
В Тбилиси после отказа правительства от переговоров с ЕС происходит митинг. Фото: Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что сегодня правительство "объявило войну народу" и движется от Европы в сторону России.

"Этот день ознаменовал окончание конституционного переворота, движения от Европы в сторону России. Сегодня нелегитимное правительство объявило войну своему народу", — подчеркнула президент.

Напомним, недавно полиция в Грузии силой разогнала протестующих, выступавших против результатов парламентских выборов.

Также мы писали о том, что протестующие облили главу центральной избирательной комиссии в Грузии черной краской.

Ранее Госдеп США Мэтью Миллер заявил о фактической приостановке процесса интеграции Грузии из-за антидемократических действий.

Европейский союз митинг Грузия протесты ЕС

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:09 Норвегия рекордно увеличила помощь Украине — известна сумма

Срочная новость

23:06 В Херсоне раздались взрывы

23:03 Харьковчанина строго наказали за содействие РФ — решение суда

22:54 В Киеве раздались взрывы — Кличко сделал заявление

22:41 Грузия отказалась от переговоров вступить в ЕС — видео протестов

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

22:33 Части не хотели брать на службу мужчину — суд его наказал

22:08 Возвращение на службу после СОЧ — Зеленский подписал закон

21:56 Лазил по чужим домам — на Одесчине судили военного

21:54 Динамо снова опозорилось в Лиге Европы

21:42 Одну из улиц Львова назвали в честь Ирины Фарион

23:09 Норвегия рекордно увеличила помощь Украине — известна сумма

Срочная новость

23:06 В Херсоне раздались взрывы

23:03 Харьковчанина строго наказали за содействие РФ — решение суда

22:54 В Киеве раздались взрывы — Кличко сделал заявление

22:41 Грузия отказалась от переговоров вступить в ЕС — видео протестов

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

22:33 Части не хотели брать на службу мужчину — суд его наказал

22:08 Возвращение на службу после СОЧ — Зеленский подписал закон

21:56 Лазил по чужим домам — на Одесчине судили военного

21:54 Динамо снова опозорилось в Лиге Европы

21:42 Одну из улиц Львова назвали в честь Ирины Фарион

Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией