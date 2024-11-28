Грузия отказалась от вступления в ЕС до 2028 года — в стране начались протесты

Жители Грузии вышли на митинг. Фото: Reuters

Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. После такого решения властей в Тбилиси у здания грузинского парламента начался протест.

Об этом сообщает издание Радио Свобода в четверг, 28 ноября.

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Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что правительство страны решило не начинать переговоры о вступлении в Европейский Союз до конца 2028 года. Кроме того, Грузия отказывается от получения любых бюджетных грантов от ЕС на этот период.

"Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов со стороны Европейского Союза", — заявил Кобахидзе.

Митинг в Грузии

Милиционеры на месте протеста в Грузии. Фото: Reuters

Решение правительства вызвало значительный резонанс. В Тбилиси проходят акции протеста, где участники называют действия власти "предательством интересов страны" и нарушением статьи 78 Конституции, которая закрепляет стремление Грузии к евроинтеграции.

В Тбилиси после отказа правительства от переговоров с ЕС происходит митинг. Фото: Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что сегодня правительство "объявило войну народу" и движется от Европы в сторону России.

"Этот день ознаменовал окончание конституционного переворота, движения от Европы в сторону России. Сегодня нелегитимное правительство объявило войну своему народу", — подчеркнула президент.

Напомним, недавно полиция в Грузии силой разогнала протестующих, выступавших против результатов парламентских выборов.

Также мы писали о том, что протестующие облили главу центральной избирательной комиссии в Грузии черной краской.

Ранее Госдеп США Мэтью Миллер заявил о фактической приостановке процесса интеграции Грузии из-за антидемократических действий.