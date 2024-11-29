Гитанас Науседа поддержал протестующих в Грузии

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: DW

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку грузинам, выступающим за западный курс страны. Также литовский лидер пожелал мужества и сил президентке Саломе Зурабишвили.

Об этом говорится в заявлении, которое Науседа опубликовал в X (Twitter).

Читайте также:

Навсегда поддержал Грузию

По словам президента Литвы, его государство "твердо стоит рядом с грузинским народом и его европейской мечтой".

"Президент Зурабишвили, желаю вам силы и мужества в усилиях, необходимых для сохранения европейского пути Грузии. Грузия — это Европа", — написал Науседа.

Сообщения Гитанаса Науседи. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Тбилиси у здания парламента Грузии произошли столкновения протестующих с правоохранителями. Причиной обострения ситуации стало решение новоизбранного парламента отказаться от переговоров по вступлению в Европейский Союз.

Напомним, Грузия отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. После такого решения в Тбилиси возле здания грузинского парламента начался протест.