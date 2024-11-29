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Президент Литви підтримав протестувальників у Грузії

29 листопада 2024 12:18
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Гітанас Науседа підтримав протестувальників у Грузії
Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: DW
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент Литви Гітанас Науседа висловив підтримку грузинам, які виступають за західний курс країни. Також литовський лідер побажав мужності та сил президентці Саломі Зурабішвілі.

Про це йдеться в заяві, яку Науседа опублікував у X (Twitter).

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За словами президента Литви, його держава "твердо стоїть поряд із грузинським народом та його європейською мрією".

"Президент Зурабішвілі, бажаю вам сили та мужності у зусиллях, необхідних для збереження європейського шляху Грузії. Грузія — це Європа", — написав Науседа.

пост литовського президента
Повідомлення Гітанаса Науседи. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями. Причиною загострення ситуації стало рішення новообраного парламенту відмовитися від переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Нагадуємо, Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року.  Після такого рішення влади у Тбілісі біля будівлі грузинського парламенту розпочався протест.

Європейський союз Литва Грузія протести Саломе Зурабішвілі

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