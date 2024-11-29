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В Грузії поліція застосувала спецзасоби проти протестувальників

29 листопада 2024 09:12
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
В Грузії поліція жорстоко розганяє демонстрантів
Протести в Грузії. Фото: Paper Kartuli
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями. Причиною загострення ситуації стало рішення новообраного парламенту відмовитися від переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters у п'ятницю, 29 листопада.

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Тисячі протестувальників увечері, 28 листопада, зібралися біля офісу правлячої партії "Грузинська мрія" та будівлі парламенту. Вони висловили обурення через дії парламенту, які, за їх словами, суперечать Конституції. Також протестувальники спробували прорватися до будівлі парламенту.

У відповідь силовики застосувала димові шашки та водомети. Між ними та учасниками акції протесту сталися масштабні сутички. Повідомляється, що правоохоронці жорстоко били протестувальників.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстреною заявою після рішення уряду призупинити процес євроінтеграції країни, назвавши це "крапкою в конституційному перевороті".

"Сьогодні було поставлено крапку в конституційному перевороті, який триває кілька тижнів або навіть місяців. Поставлено крапку в русі від Європи до Росії. Якщо хтось мав якісь сумніви, то сьогодні ці сумніви розвіялися", — заявила президентка на брифінгу. 

Окрім того, Зурабішвілі звернулася до правоохоронців з закликом припинити побиття мирних демонстрантів.

"Ви служите Росії чи Грузії? Кому ви давали клятву? Мене цікавить відповідь. Ви не відповідаєте", — звернулася вона до силовиків.

протести
Учасники акцій протесту. Фото: Newsgeorgia
протести в Грузії
Нічні протести у Грузії. Фото: Newsgeorgia
Грузія
Вулиця заповнена протестувальниками. Фото: Newsgeorgia

Раніше ми повідомляли, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року.  Після такого рішення влади у Тбілісі біля будівлі грузинського парламенту розпочався протест.

Нагадаємо, нещодавно поліція в Грузії силою розігнала протестувальників, які виступали проти результатів парламентських виборів. 

Європейський союз бійка Грузія протести Росія

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