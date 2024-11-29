В Грузии полиция жестоко разгоняет демонстрантов

Протесты в Грузии. Фото: Paper Kartuli

В Тбилиси у здания парламента Грузии произошли столкновения протестующих со стражами порядка. Причиной обострения ситуации стало решение новоизбранного парламента отказаться от переговоров по вступлению в Европейский Союз.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 29 ноября.

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Тысячи протестующих вечером, 28 ноября, собрались возле офиса правящей партии "Грузинская мечта" и здания парламента. Они выразили возмущение из-за действий парламента, которые, по их словам, противоречат Конституции. Также протестующие попытались прорваться в здание парламента.

В ответ силовики применили дымовые шашки и водометы. Между ними и участниками акции протеста произошли масштабные стычки. Сообщается, что правоохранители жестоко избивали протестующих.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с экстренным заявлением после решения правительства приостановить процесс евроинтеграции страны, назвав это "точкой в конституционном перевороте".

"Сегодня была поставлена точка в конституционном перевороте, который длится несколько недель или даже месяцев. Поставлена точка в движении от Европы к России. Если кто-то сомневался, то сегодня эти сомнения развеялись", — заявила президент на брифинге.

Кроме того, Зурабишвили обратилась к стражам порядка с призывом прекратить избиение мирных демонстрантов.

"Вы служите России или Грузии? Кому вы давали клятву? Меня интересует ответ. Вы не отвечаете", — обратилась она к силовикам.

Участники акций протеста. Фото: Newsgeorgia

Ночные протесты в Грузии Фото: Newsgeorgia

Улица заполнена протестующими. Фото: Newsgeorgia

Ранее мы сообщали, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. После такого решения властей в Тбилиси возле здания грузинского парламента начался протест.

Напомним, недавно полиция в Грузии силой разогнала протестующих, выступавших против результатов парламентских выборов.