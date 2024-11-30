В Тбилиси во время протестов начали задержание

Протесты в Грузии. Фото: Reuters

В Тбилиси в Грузии в пятницу, 29 ноября, возобновились протесты из-за отказа правительства от переговоров о вступлении в Европейский Союз. Участники акции строят баррикады из мусорных баков и жгут костры.

Об этом пишет BBC.

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Протесты в Грузии

Известно, что протестующие в Тбилиси построили баррикады и разожгли костер. Они выкрикивали "изменники", держа в руках фотографии журналистов, которых накануне избила полиция.

В материале говорится, что полиция вторую ночь подряд применяла против протестующих слезоточивый газ и активно использовала водометы. Некоторых участников начал задерживать спецназ.

В МВД страны прокомментировали это, заявив, что акция протеста возле парламента вышла за рамки закона и демонстранты портят инфраструктуру города.

Ранее более 100 дипломатов и государственных служащих Грузии подписали документ, в котором заявили, что решение правительства не отвечает стратегическим интересам Грузии.

Напомним, в октябре на парламентских выборах в Грузии правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" получила более 54% голосов. Из-за чего в Тбилиси собирался митинг.

Кроме того, парламент Грузии отказался от получения каких-либо бюджетных грантов от ЕС до 2028 года.