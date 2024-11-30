У Тбілісі під час протестів почали затримання - відео

Протести у Грузії. Фото: Reuters

У Тбілісі в Грузії у п'ятницю, 29 листопада, відновилися протести через відмову уряду від перемовин про вступ до Європейського Союзу. Учасники акції будують барикади зі сміттєвих баків та палять багаття.

Про це пише BBC.

Читайте також:

Протести у Грузії

Відомо, що протестувальники в Тбілісі збудували барикади та розпалили багаття. Вони вигукували "зрадники", тримаючи в руках фотографії журналістів, яких побила поліція напередодні.

У матеріалі йдеться, що поліція другу ніч поспіль застосувала проти протестувальників сльозогінний газ і активно використовувала водомети. Деяких учасників почав затримувати спецназ.

У МВС країни прокоментували це, заявивши, що акція протесту біля парламенту вийшла за рамки закону та демонстранти псують інфраструктуру міста.

Раніше понад 100 дипломатів і державних службовців Грузії підписали документ, в якому заявили, що рішення уряду не відповідає стратегічним інтересам Грузії.

Нагадаємо, у жовтні на парламентських виборах у Грузії правляча проросійська партія "Грузинська мрія" отримала понад 54% голосів. Через що у Тбілісі збирався мітинг.

Крім того, парламент Грузії відмовився від отримання будь-яких бюджетних грантів від ЄС до 2028 року.