Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Протести в Грузії — прем'єр заговорив про сценарій Майдану arrow

Протести в Грузії — прем'єр заговорив про сценарій Майдану

30 листопада 2024 19:01
Аркадій Пастула - Редактор
Кобахідзе заявив, що сценарій Майдану не можливий у Грузії
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Аркадій Пастула - Редактор

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе відреагував на протести в країні. Він заявив, що український "сценарій Майдану" не може бути реалізований.

Про це Іраклій Кобахідзе повідомив на пресконференції у суботу, 30 листопада, передає Sova.

Читайте також:

Протести в Грузії

Під час своєї промови Кобахідзе поклав відповідальність за події на опозицію та іноземні держави.

Він також заявив, що нібито європейські політики, яким "не вдалося реалізувати українізацію Грузії", намагаються використати статус кандидата на вступ до ЄС та питання відкриття переговорів для "ослаблення країни" та "штучного скорочення населення". 

Кобахідзе наголосив, що "сценарій Майдану" не може бути реалізований в Грузії.

"Вони також не усвідомили, що, на відміну від України 2013 року, Грузія — незалежна держава із сильними інститутами та, найголовніше, досвідченими та мудрими людьми, силу яких ніхто не може похитнути. Сценарій Майдану не може бути реалізований у Грузії", — додав прем'єр.

Нагадаємо, у Грузії силовики використали нові водомети з перцевим газом проти протестувальників. 

Також Президент Литви Гітанас Науседа висловив підтримку грузинам, які виступають за європейський курс країни. 

Європейський союз мітинг Грузія протести політики

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:01 Протести в Грузії — прем'єр заговорив про сценарій Майдану

19:01 Ажіотаж на валюту — що буде з курсом долара на новорічні свята

18:42 Мобілізація студентів з 1 грудня — кого торкнеться першочергово

18:39 В Укренерго повідомили, коли завтра вимикатимуть світло

18:26 На Одещині збудують пішохідну доріжку за декілька мільйонів

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

18:20 Taurus для України — Шольц вкотре виступив проти

18:10 Юрист розповів, як оформити відстрочку зі старими даними в ТЦК

17:59 Зеленський відзначив полк БпАК та показав їхню роботу

17:48 Снігу не варто чекати — погода в Одесі у перший день зими

17:45 У Дніпрі чутно сильні вибухи — що відомо

19:01 Протести в Грузії — прем'єр заговорив про сценарій Майдану

19:01 Ажіотаж на валюту — що буде з курсом долара на новорічні свята

18:42 Мобілізація студентів з 1 грудня — кого торкнеться першочергово

18:39 В Укренерго повідомили, коли завтра вимикатимуть світло

18:26 На Одещині збудують пішохідну доріжку за декілька мільйонів

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

18:20 Taurus для України — Шольц вкотре виступив проти

18:10 Юрист розповів, як оформити відстрочку зі старими даними в ТЦК

17:59 Зеленський відзначив полк БпАК та показав їхню роботу

17:48 Снігу не варто чекати — погода в Одесі у перший день зими

17:45 У Дніпрі чутно сильні вибухи — що відомо

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

10:36 Путін лякає ударом "Орєшніка" по Києву, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК