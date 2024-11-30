Кобахідзе заявив, що сценарій Майдану не можливий у Грузії

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе відреагував на протести в країні. Він заявив, що український "сценарій Майдану" не може бути реалізований.

Про це Іраклій Кобахідзе повідомив на пресконференції у суботу, 30 листопада, передає Sova.

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Під час своєї промови Кобахідзе поклав відповідальність за події на опозицію та іноземні держави.

Він також заявив, що нібито європейські політики, яким "не вдалося реалізувати українізацію Грузії", намагаються використати статус кандидата на вступ до ЄС та питання відкриття переговорів для "ослаблення країни" та "штучного скорочення населення".

Кобахідзе наголосив, що "сценарій Майдану" не може бути реалізований в Грузії.

"Вони також не усвідомили, що, на відміну від України 2013 року, Грузія — незалежна держава із сильними інститутами та, найголовніше, досвідченими та мудрими людьми, силу яких ніхто не може похитнути. Сценарій Майдану не може бути реалізований у Грузії", — додав прем'єр.

Нагадаємо, у Грузії силовики використали нові водомети з перцевим газом проти протестувальників.

Також Президент Литви Гітанас Науседа висловив підтримку грузинам, які виступають за європейський курс країни.