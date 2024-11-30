Кобахидзе заявил, что сценарий Майдана не возможен в Грузии

Протесты в Грузии — премьер заговорил о сценарии Майдана
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на протесты в стране. Он заявил, что украинский "сценарий Майдана" не может быть реализован.
Об этом Ираклий Кобахидзе сообщил на пресс-конференции в субботу, 30 ноября, передает Sova.
Протесты в Грузии
Во время своей речи Кобахидзе возложил ответственность за события на оппозицию и иностранные государства.
Он также заявил, что якобы европейские политики, которым "не удалось реализовать украинизацию Грузии", пытаются использовать статус кандидата на вступление в ЕС и вопрос открытия переговоров для "ослабления страны" и "искусственного сокращения населения".
Кобахидзе подчеркнул, что "сценарий Майдана" не может быть реализован в Грузии.
"Они также не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия — независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми, силу которых никто не может поколебать. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии", — добавил премьер.
Напомним, в Грузии силовики использовали новые водометы с перечным газом против протестующих.
Также Президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку грузинам, выступающим за европейский курс страны.
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