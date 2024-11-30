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Протесты в Грузии — премьер заговорил о сценарии Майдана

30 ноября 2024 19:01
Аркадий Пастула - Редактор
Кобахидзе заявил, что сценарий Майдана не возможен в Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Аркадий Пастула - Редактор

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на протесты в стране. Он заявил, что украинский "сценарий Майдана" не может быть реализован.

Об этом Ираклий Кобахидзе сообщил на пресс-конференции в субботу, 30 ноября, передает Sova.

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Во время своей речи Кобахидзе возложил ответственность за события на оппозицию и иностранные государства.

Он также заявил, что якобы европейские политики, которым "не удалось реализовать украинизацию Грузии", пытаются использовать статус кандидата на вступление в ЕС и вопрос открытия переговоров для "ослабления страны" и "искусственного сокращения населения". 

Кобахидзе подчеркнул, что "сценарий Майдана" не может быть реализован в Грузии.

"Они также не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия — независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми, силу которых никто не может поколебать. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии", — добавил премьер.

Напомним, в Грузии силовики использовали новые водометы с перечным газом против протестующих.

Также Президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку грузинам, выступающим за европейский курс страны.

Европейский союз митинг Грузия протесты политики

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