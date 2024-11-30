Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не збирається залишати посаду

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: ОП

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що не планує залишати посаду, попри завершення свого мандату. Вона аргументує це тим, що парламент не має легітимності.

Про це повідомляє Sova у суботу, 30 листопада.

Читайте також:

Зурабішвілі не піде з посади

Президентка зазначила, що через нелегітимність парламенту він не має права обирати нового президента.

"Я буду на чолі політичного процесу, залишаючись вашим президентом. Легітимного парламенту немає, тому нелегітимний парламент не може обрати нового президента, тому не може бути інавгурації", — наголосила Зурабішвілі.

Вона уточнила, що її повноваження залишаються чинними до тих пір, поки не буде законно обраний парламент.

"Я з вами і буду з вами", — заявила вона.

Нагадаємо, 30 листопада в Грузії протестувальники знову вийшли на акцію проти рішення про призупинення переговорів щодо вступу країни до Європейського Союзу.

Також прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе прокоментував протести в країні, заявивши, що сценарій, подібний до українського "Майдану", неможливий.