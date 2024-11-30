Президент Грузии Саломе Зурабишвили не собирается покидать должность

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: ОП

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что не планирует покидать пост, несмотря на завершение своего мандата. Она аргументирует это тем, что парламент не имеет легитимности.

Об этом сообщает Sova в субботу, 30 ноября.

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Президент отметила, что из-за нелегитимности парламента он не имеет права выбирать нового президента.

"Я буду во главе политического процесса, оставаясь вашим президентом. Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации", — подчеркнула Зурабишвили.

Она уточнила, что ее полномочия остаются в силе до тех пор, пока не будет законно избран парламент.

"Я с вами и буду с вами", — заявила она.

Напомним, 30 ноября в Грузии протестующие снова вышли на акцию против решения о приостановлении переговоров по вступлению страны в Европейский Союз.

Также премьер-министр Ираклий Кобахидзе прокомментировал протесты в стране, заявив, что сценарий, подобный украинскому "Майдану", невозможен.