Массовые протесты в Грузии 30 ноября — впечатляющие видео

Протест в Грузии. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

В Грузии в субботу, 30 ноября, проходит масштабная акция протеста. Тысячи неравнодушных людей вышли на улицы.

Видео из Грузии распространяют в соцсетях.

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Неизвестные подожгли здание парламента. Также митингующие жгут чучело Бидзины Иванишвили — основателя пророссийской правящей партии "Грузинская мечта".

В Тбилиси люди возводят баррикады возле парламента, чтобы заблокировать проезд спецтехники.

Массовые протестные акции проходят также в Кутаиси, Батуми, Хашури и Зугдиди.

Напомним, 30 ноября в Грузии протестующие снова вышли на митинг. В Тбилиси люди собрались под зданием парламента.

Также Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена покидать пост, несмотря на окончание своего мандата. Она объяснила свое решение.