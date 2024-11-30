Массовые протесты в Грузии 30 ноября — впечатляющие видео

В Тбилиси подожгли здание парламента — впечатляющие видео
В Грузии в субботу, 30 ноября, проходит масштабная акция протеста. Тысячи неравнодушных людей вышли на улицы.
Видео из Грузии распространяют в соцсетях.
Протесты в Грузии
Неизвестные подожгли здание парламента. Также митингующие жгут чучело Бидзины Иванишвили — основателя пророссийской правящей партии "Грузинская мечта".
В Тбилиси люди возводят баррикады возле парламента, чтобы заблокировать проезд спецтехники.
Массовые протестные акции проходят также в Кутаиси, Батуми, Хашури и Зугдиди.
Напомним, 30 ноября в Грузии протестующие снова вышли на митинг. В Тбилиси люди собрались под зданием парламента.
Также Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена покидать пост, несмотря на окончание своего мандата. Она объяснила свое решение.
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