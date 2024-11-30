Сирийские повстанцы ворвались в Алеппо - продолжаются бои

Сирийская армия собирается на площади Саадалла аль-Джабири. Фото: Reuters

Сирийские повстанцы вошли в большую часть Алеппо. Армия Сирии понесла потери и была вынуждена передислоцироваться.

Об этом сообщает издание Reuters в субботу, 30 ноября.

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В субботу, 30 ноября, сирийская армия сообщила о масштабной атаке повстанцев из группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" (HTS), которые ворвались в город Алеппо. В результате десятки сирийских солдат погибли, а армия была вынуждена передислоцироваться.

Люди и бойцы сирийской армии стоят возле поврежденной статуи на площади Аль-Базель в Алеппо. Фото: Reuters

"Боевики атаковали в большом количестве и с разных направлений, что вынудило наши вооруженные силы провести операцию по передислокации, направленную на укрепление линий обороны, чтобы поглотить атаку, сохранить жизни гражданских и солдат", — заявило сирийское военное командование.

Бойцы сирийской оппозиции стоят перед университетом Алеппо. Фото: Reuters

По данным источников, бои охватили несколько ключевых районов города, включая площадь Саадалла аль-Джабири и аэропорт Алеппо.

"Ночью на снимках из Алеппо была видна группа повстанцев, собравшихся на городской площади Саадалла аль-Джабири, а позади них виднеется билборд с изображением Асада", — пишет издание.

Люди осматривают поврежденное место в Алеппо. Фото: Reuters

Некоторые источники отмечают, что повстанцы также захватили город Мараат аль-Нуман в соседней провинции Идлиб, поставив всю эту территорию под свой контроль.

Бойцы сирийской оппозиции идут по улице в Алеппо. Фото: Reuters

Отмечается, что в ответ российская авиация нанесла удары по позициям повстанцев, сообщается о более 300 погибших боевиков.

"Удары произошли после самого смелого нападения повстанцев за годы гражданской войны, где линии фронта были в основном заморожены с 2020 года", — говорится в сообщении.

Поврежденный плакат президента Сирии Башара Асада в Алеппо. Фото: Reuters

Напомним, в столице Сирии Дамаске начались уличные бои и стрельба возле ключевых правительственных объектов. Это может свидетельствовать о попытке военного переворота против режима Башара Асада.

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