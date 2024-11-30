Державний переворот у Сирії — у Дамаску почались вуличні бої

Військові у Дамаску. Фото: скриншот

У столиці Сирії Дамаску розпочалися вуличні бої та стрілянина біля ключових урядових об'єктів. Це може свідчити про спробу військового перевороту проти режиму Башара Асада.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Увечері 30 листопада соціальні мережі та місцеві ЗМІ повідомили про стрілянину в столиці Сирії Дамаску яка, за непідтвердженими даними, може свідчити про спробу військового перевороту проти режиму Башара Асада.

Зокрема, очевидці публікують відео зі стріляниною біля генерального штабу сирійської армії та президентського палацу.

Джерела вказують, що офіцери сирійської армії повстали проти командування і намагаються захопити ключові адміністративні будівлі у столиці.

Тим часом у регіонах, раніше контрольованих російськими військами, повстанці нібито захопили кілька населених пунктів, включаючи провінційні центри.

Офіційного підтвердження щодо подій у Дамаску наразі немає.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу запропонував уряду ухвалити угоду про припинення вогню з ліванським угрупованням "Хезболла". Перемир'я набуло чинності 27 листопада.

Раніше ми писали про те, що у Грузії протестувальники 30 листопада вкотре вийшли на мітинг проти відмови від переговорів про вступ до Європейського Союзу.