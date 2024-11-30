Государственный переворот в Сирии - в Дамаске начались уличные бои

В Дамаске начались уличные бои — возможный военный переворот
В столице Сирии Дамаске начались уличные бои и стрельба у ключевых правительственных объектов. Это может свидетельствовать о попытке военного переворота против режима Башара Асада.
Об этом сообщают местные СМИ.
Военный государственный переворот в Сирии
Вечером 30 ноября социальные сети и местные СМИ сообщили о стрельбе в столице Сирии Дамаске которая, по неподтвержденным данным, может свидетельствовать о попытке военного переворота против режима Башара Асада.
В частности, очевидцы публикуют видео со стрельбой возле генерального штаба сирийской армии и президентского дворца.
Источники указывают, что офицеры сирийской армии восстали против командования и пытаются захватить ключевые административные здания в столице.
Между тем в регионах, ранее контролируемых российскими войсками, повстанцы якобы захватили несколько населенных пунктов, включая провинциальные центры.
Официального подтверждения относительно событий в Дамаске пока нет.
Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предложил правительству принять соглашение о прекращении огня с ливанской группировкой "Хезболла". Перемирие вступило в силу 27 ноября.
Ранее мы писали о том, что в Грузии протестующие 30 ноября в очередной раз вышли на митинг против отказа от переговоров о вступлении в Европейский Союз.
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