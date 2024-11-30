Государственный переворот в Сирии - в Дамаске начались уличные бои

Военные в Дамаске. Фото: скриншот

В столице Сирии Дамаске начались уличные бои и стрельба у ключевых правительственных объектов. Это может свидетельствовать о попытке военного переворота против режима Башара Асада.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Вечером 30 ноября социальные сети и местные СМИ сообщили о стрельбе в столице Сирии Дамаске которая, по неподтвержденным данным, может свидетельствовать о попытке военного переворота против режима Башара Асада.

В частности, очевидцы публикуют видео со стрельбой возле генерального штаба сирийской армии и президентского дворца.

Источники указывают, что офицеры сирийской армии восстали против командования и пытаются захватить ключевые административные здания в столице.

Между тем в регионах, ранее контролируемых российскими войсками, повстанцы якобы захватили несколько населенных пунктов, включая провинциальные центры.

Официального подтверждения относительно событий в Дамаске пока нет.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предложил правительству принять соглашение о прекращении огня с ливанской группировкой "Хезболла". Перемирие вступило в силу 27 ноября.

Ранее мы писали о том, что в Грузии протестующие 30 ноября в очередной раз вышли на митинг против отказа от переговоров о вступлении в Европейский Союз.