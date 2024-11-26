Ізраїль погодився на перемир'я з Хезболлою - з якої дати вона діятиме

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: AFP

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу запропонував уряду ухвалити угоду про припинення вогню з ліванським угрупованням "Хезболла". Перемир'я набуде чинності вже у середу, 27 листопада.

Про це пише Reuters у вівторок, 26 листопада.

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У матеріалі йдеться, що Ізраїль і ліванська "Хезболла" припинять вогонь в рамках угоди. Документ має на меті покласти край бойовим діям, які тривають понад рік та розгорілися внаслідок конфлікту в Газі.

Згідно з нею, сторони мають вивести свої сили з південного Лівану протягом 60 днів, а угруповання залишиться на північ від річки Літані за 30 кілометрів від кордону.

За даними видання The Times of Israel, тривалість угоди залежатиме від дій "Хезболли" та якщо угруповання спробує відновити "інфраструктуру терору" поблизу кордону — Ізраїль атакуватиме.

"Якщо вона випустить ракету, якщо вона викопає тунель, якщо вона привезе вантажівку з ракетами, ми атакуємо. Хороша угода – це та, яка дотримується, і ми її будемо дотримуватися", — сказав Нетаньягу.

Водночас президент США Джо Байден підтвердив, що Ізраїль і "Хезболла" офіційно прийняли угоду про перемир'я.

Відомо, що через бойові дії у Лівані загинули щонайменше 3700 людей та понад 15 тисяч отримали поранення.

Нагадаємо, МКС видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Його звинуватили у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, пов’язаних із війною в Газі.

Видання The Guardian писало, що не всі країни, які підписались під статутом МКС, готові заарештувати Нетаньягу.