Прем'єр Ізраїля може безпечно почувати себе за кордоном в Угорщині, а ось інші країні чітко не відповіли, чи будуть виконувати ордер МКС

Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу. Фото: Reuters

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера Ізраїля Беньяміна Нетаньягу за "злочини проти людяності та воєнні злочини, імовірно скоєні з жовтня 2023 по травень 2024 року". Йдеться про операцію ЦАХАЛ на палестинських територіях. Однак не всі країни (зі 124 держав), які підписались під статутом МКС, готові заарештувати Нетаньягу.

Подробиці наводить The Guardian.

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Згідно із заявами офіційних осіб, точно Беньяміну Нетаньягу не варто перетинати кордон Ірландії, Норвегії та Іспанії. Те саме стосується Італії, Швейцарії, Фінляндії, Туреччини, Аргентини, Канади та Португалії, які заявили, що виконають ордери МКС.

А ось Британія, Німеччина, Норвегія, Франція та Велика Британія хоча і заявили, що повністю поважають принципи МКС та міжнародного права, але конкретно не дали відповідь щодо арешту прем'єра Ізраїлю.

Наприклад, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін розглядає ордери МКС, але питання про те, чи буде Нетаньягу заарештований — є "теоретичною" можливістю.

А речник британського прем’єр-міністра Кейра Стармера заявив, що Сполучене Королівство "поважає незалежність МКС", але немає "моральної еквівалентності між Ізраїлем, демократією, і ХАМАСом і ліванською Хезболлою, які є терористичними організаціями". Прессекретар не сказав, чи буде Британія виконувати ордери.

Яка країна точно не буде виконувати ордер МКС

Конкретно на цю тему висловився прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Він заявив, що запросить свого ізраїльського колегу відвідати країну всупереч ордеру на арешт.

"Тут немає вибору, ми повинні ігнорувати це рішення... Я гарантую пану Нетаньяху, якщо він приїде, що це рішення не матиме чинності в Угорщині і що ми не будемо виконувати його умови", — сказав угорський прем'єр.

Слід нагадати, що Орбан також відмовлявся заарештовувати Володимира Путіна, якого теж розшуку МКС. Він назвав рішення суду "обурливо нахабним" і "цинічним".

Нагадаємо, на початку листопада Ліван заявив про щонайменше десять руйнівних авіаударів з боку ізраїльської армії. Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що Ліван та Хезболла нібито погодились припинити вогонь з Ізраїлем.

Тим часом Монголія не заарештувала лідера Кремля Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, що є порушенням зобов’язання Римського статуту.