Ліван і Хезболла прийняли пропозицію США про припинення вогню з Ізраїлем

Руйнування після ізраїльських ударів. Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani

Ліван та угруповання "Хезболла" прийняли пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо припинення вогню з Ізраїлем. Однак вони висловили певні зауваження до її змісту.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 19 листопада.

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Помічник спікера парламенту Алі Хасан Халіль повідомив, що Ліван надіслав письмову відповідь послу США в Бейруті. Спеціальний представник Білого дому Амос Хохштейн вирушив до ліванської столиці для подальших переговорів, а "Хезболла" підтримала свого союзника Набіха Беррі.

"Ліван висловив свої зауваження до документа в позитивному ключі. Усі коментарі, які ми представили, підтверджують точне дотримання Резолюції 1701 (ООН) з усіма її положеннями", — заявив Халіль.

Він мав на увазі резолюцію 1701 Ради Безпеки ООН, яка завершила попередню війну між угрупованням "Хезболла" та Ізраїлем у 2006 році.

Згідно з умовами документа, "Хезболла" не повинна мати збройної присутності в зоні між кордоном Лівану та Ізраїлю і річкою Літані.

Халіль підкреслив, що подальший успіх цієї ініціативи залежить від Ізраїлю. Однак він попередив, якщо ізраїльська сторона не буде зацікавлена в досягненні рішення, це може призвести до численних проблем.

Ізраїль стверджує, що резолюція 1701 не виконувалася, через присутність "Хезболли" на кордоні, в той час, як Ліван висовує звинувачення у порушеннях, зокрема у польотах військових літаків.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Ізраїль через ситуацію в Газі.

Також 1 листопада Ліван повідомив про щонайменше десять авіаударів ізраїльської армії, які вразили передмістя Бейрута.