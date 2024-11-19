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Ливан и Хезболла согласились прекратить огонь с Израилем, — СМИ

19 ноября 2024 11:15
Аркадий Пастула - Редактор
Ливан и Хезболла приняли предложение США о прекращении огня с Израилем
Разрушение после израильских ударов. Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani
Аркадий Пастула - Редактор

Ливан и группировка "Хезболла" приняли предложение Соединенных Штатов Америки о прекращении огня с Израилем. Однако они высказали определенные замечания к его содержанию.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 19 ноября.

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Помощник спикера парламента Али Хасан Халиль сообщил, что Ливан направил письменный ответ послу США в Бейруте. Специальный представитель Белого дома Амос Хохштейн отправился в ливанскую столицу для дальнейших переговоров, а "Хезболла" поддержала своего союзника Набиха Берри.

"Ливан выразил свои замечания к документу в положительном ключе. Все комментарии, которые мы представили, подтверждают точное соблюдение Резолюции 1701 (ООН) со всеми ее положениями", — заявил Халиль.

Он имел в виду резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН, которая завершила предыдущую войну между группировкой "Хезболла" и Израилем в 2006 году.

Согласно условиям документа, "Хезболла" не должна иметь вооруженного присутствия в зоне между границей Ливана и Израиля и рекой Литани.

Халиль подчеркнул, что дальнейший успех этой инициативы зависит от Израиля. Однако он предупредил, если израильская сторона не будет заинтересована в достижении решения, это может привести к многочисленным проблемам.

Израиль утверждает, что резолюция 1701 не выполнялась, из-за присутствия "Хезболлы" на границе, в то время, как Ливан выдвигает обвинения в нарушениях, в частности в полетах военных самолетов.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена давит на Израиль из-за ситуации в Газе.

Также 1 ноября Ливан сообщил о по меньшей мере десяти авиаударах израильской армии, которые поразили пригород Бейрута.

США Израиль Ливан Белый дом Хезболла

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