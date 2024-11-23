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Ордер на арест Нетаньяху — какие страны согласились его задержать

23 ноября 2024 06:54
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Премьер Израиля может безопасно чувствовать себя за границей в Венгрии, а вот другие страны четко не ответили, будут ли исполнять ордер МКС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Как известно, Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера Израиля Биньямина Нетаньяху за "преступления против человечности и военные преступления, предположительно совершенные с октября 2023 года по май 2024 года". Речь идет об операции ЦАХАЛ на палестинских территориях. Однако не все страны (из 124 государств), подписавшиеся под уставом МКС, готовы арестовать Нетаньяху.

Подробности приводит The Guardian.

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Согласно заявлениям официальных лиц, точно Биньямину Нетаньяху не следует пересекать границу Ирландии, Норвегии и Испании. То же самое касается Италии, Швейцарии, Финляндии, Турции, Аргентины, Канады и Португалии, заявивших, что выполнят ордера МКС.

А вот Британия, Германия, Норвегия, Франция и Великобритания хотя и заявили, что полностью уважают принципы МКС и международного права, но конкретно не высказались о возможности ареста премьера Израиля.

Например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин рассматривает ордера МКС, но вопрос о том, будет ли Нетаньяху арестован — это "теоретическая" возможность.

А представитель британского премьер-министра Кейра Стармера заявил, что Соединенное Королевство "уважает независимость МУС", но нет никакой "моральной эквивалентности между Израилем, демократией, и ХАМАСом и ливанской Хезболлой, которые являются террористическими организациями". Пресс-секретарь не сказал, будет ли Британия выполнять ордера.

Какая страна точно не будет выполнять ордер МКС

Именно на эту тему высказался премьер Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что пригласит своего израильского коллегу посетить страну вопреки ордеру на арест.

"Тут нет выбора, мы должны игнорировать это решение... Я гарантирую господину Нетаньяху, если он приедет, что это решение не вступит в силу в Венгрии и что мы не будем выполнять его условия", — сказал венгерский премьер.

Следует напомнить, что Орбан также отказывался арестовывать Владимира Путина, тоже розыска МКС. Он назвал решение суда "возмутительно наглым" и "циничным".

Напомним, в начале ноября Ливан заявил о по меньшей мере десяти разрушительных авиаударах со стороны израильской армии. Недавно в СМИ появилась информация, что Ливан и Хезболла вроде бы согласились прекратить огонь с Израилем.

Тем временем Монголия не арестовала лидера Кремля Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, являющегося нарушением обязательства Римского устава.

Израиль Сектор Газа арест Палестина Беньямин Нетаньяху МКС

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