Відмова Монголії арештовувати Путіна за ордером — у МКС ухвалили офіційне рішення

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Монголія порушила зобов’язання Римського статуту, не заарештувавши лідера Кремля Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду. Це питання передали на розгляд Асамблеї держав-учасниць.

Про це йдеться в рішенні Палати попереднього провадження другого Міжнародного кримінального суду від 24 жовтня, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

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Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення, що Монголія порушила свої зобов'язання як держава-учасниця Римського статуту, відмовившись арештувати російського диктатора Володимира Путіна за ордером МКС.

Повідомляється, що через відмову арештувати Путіна Монголія перешкодила МКС здійснювати свої функції та повноваження, причому імунітет глави держави не дозволяє ігнорувати ордер на арешт.

"З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати із Судом Палата вважала за необхідне передати це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць", — йдеться в рішенні Палати.

Максимальне покарання, яке загрожує Монголії, — це позбавлення процедурних можливостей аж до права пропонувати кандидатури нових суддів МКС.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України оголосило Монголії демарш через невиконання ордера МКС на арешт Путіна.

Раніше ми писали про те, що на звинувачення щодо недотримання рішення МКС у Монголії заявили, що їхня країна енергетично залежна від Росії.