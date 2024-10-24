Отказ Монголии арестовывать Путина по ордеру — в МУС приняли официальное решение

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Монголия нарушила обязательство Римского устава, не арестовав лидера Кремля Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда. Этот вопрос был передан на рассмотрение Ассамблеи государств-участников.

Об этом говорится в решении Палаты предварительного производства второго Международного уголовного суда от 24 октября, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

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Международный уголовный суд принял решение, что Монголия нарушила свои обязательства как государство-участник Римского статута, отказавшись арестовать российского диктатора Владимира Путина по ордеру МУС.

Сообщается, что из-за отказа арестовать Путина Монголия помешала МУС осуществлять свои функции и полномочия, причем иммунитет главы государства не позволяет игнорировать ордер на арест.

"Учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с Судом, Палата сочла необходимым передать этот вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников", — говорится в решении Палаты.

Максимальное наказание, которое грозит Монголии, — это лишение процедурных возможностей вплоть до права предлагать кандидатуры новых судей МУС.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины объявило Монголии демарш из-за невыполнения ордера МУС на арест Путина.

Ранее мы писали о том, что по обвинению в несоблюдении решения МУС в Монголии заявили, что их страна энергетически зависима от России.