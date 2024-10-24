Отказ Монголии арестовывать Путина по ордеру — в МУС приняли официальное решение

МУС принял решение об отказе Монголии арестовывать Путина
Монголия нарушила обязательство Римского устава, не арестовав лидера Кремля Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда. Этот вопрос был передан на рассмотрение Ассамблеи государств-участников.
Об этом говорится в решении Палаты предварительного производства второго Международного уголовного суда от 24 октября, которое есть в распоряжении "Европейской правды".
МУС официально признал Монголию нарушительницей
Международный уголовный суд принял решение, что Монголия нарушила свои обязательства как государство-участник Римского статута, отказавшись арестовать российского диктатора Владимира Путина по ордеру МУС.
Сообщается, что из-за отказа арестовать Путина Монголия помешала МУС осуществлять свои функции и полномочия, причем иммунитет главы государства не позволяет игнорировать ордер на арест.
"Учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с Судом, Палата сочла необходимым передать этот вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников", — говорится в решении Палаты.
Максимальное наказание, которое грозит Монголии, — это лишение процедурных возможностей вплоть до права предлагать кандидатуры новых судей МУС.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины объявило Монголии демарш из-за невыполнения ордера МУС на арест Путина.
Ранее мы писали о том, что по обвинению в несоблюдении решения МУС в Монголии заявили, что их страна энергетически зависима от России.
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