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Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу

21 листопада 2024 14:51
Анастасія Постоєнко - Редактор
МКС видав ордер на арешт Біньяміна Нетаньягу — що відомо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху. Фото: REUTERS/Amir Cohen
Анастасія Постоєнко - Редактор

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Його звинуватили у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, пов’язаних із війною в Газі.

Про це повідомляє Independent.

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Крім того, суд також видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта та лідера ХАМАС Мохаммеда Дейфа. Ізраїль заявив у серпні, що Дейфа було вбито під час авіаудару по Газі на початку цього року.

Конфлікт у Газі розпочався після терористичної атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року, під час якої було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще 251 особу взято в заручники.

У відповідь Ізраїль розпочав війну з використанням наземних та авіаційних сил, а також блокади, що, за даними органів охорони здоров’я у Газі, призвело до загибелі 44 000 палестинців, більшість з яких — жінки та діти. Майже 90% з 2,3 мільйона жителів Гази були змушені покинути свої домівки.

Міжнародний кримінальний суд заявив, що існують "обґрунтовані підстави" вважати, що Біньямін Нетаньягу та Йоав Галант "несуть кримінальну відповідальність за воєнний злочин — використання голоду як методу ведення війни".

Також у відомстві заявили, що вони "навмисно та свідомо позбавляли" цивільне населення Гази їжі, води, ліків, медичних засобів, палива та електроенергії.

Що буде далі з Нетаньягу

Відтак 124 країни-члени МКС зобов’язані заарештувати Нетаньягу та Галанта, якщо ті потраплять на їхню територію.

Натомість сам Біньямін Нетаньягу та інші ізраїльські лідери відреагували на прохання прокурора МКС Каріма Хана щодо видачі ордерів. Політики назвали його "ганебним" та "антисемітським". Тоді президент США Джо Байден різко розкритикував дії прокурора та висловив підтримку праву Ізраїлю захищатися від ХАМАС.

Нагадаємо, на початку листопада Ліван заявив про щонайменше десять руйнівних авіаударів з боку ізраїльської армії. Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що Ліван та Хезболла нібито погодились припинити вогонь з Ізраїлем.

Тим часом Монголія не заарештувала лідера Кремля Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, що є порушенням зобов’язання Римського статуту.

Додамо, що у жовтні речник МКС Фаді ель Абдалла на зустрічі в МКС у Гаазі заявив, що там можуть розслідувати роль Білорусі у депортації українських дітей. 

Ізраїль Сектор Гази Беньямін Нетаньягу арешт МКС

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