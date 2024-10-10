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Депортація українських дітей — МКС може розслідувати роль Білорусі

10 жовтня 2024 09:27
Карина Приходько - Редактор
Депортація українських дітей — суд Гааги може розслідувати причетність Білорусі
Депортація українських дітей. Ілюстративне фото: АрміяInform
Карина Приходько - Редактор

Міжнародний кримінальний суд може розслідувати роль Білорусі в депортації українських дітей, попри те, що країна не підписувала Римський статут.

Про це повідомив речник суду Фаді ель Абдалла на зустрічі в МКС у Гаазі, передає Радіо Свобода.

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"Ми говоримо про те, що такі злочини могли бути скоєні на території України. Тобто незалежно від того, чи дітей привезли в Росію, чи в інше місце, такі діяння можуть підпадати під юрисдикцію МКС, якщо саме викрадення хоча б частково було скоєно на території України", — сказав Абдалла.

Водночас речник суду пригадав, що раніше влада Білорусі показала українських дітей з міста Антрацит Луганської області, яке окупувала Росія. Як відомо, їх відправили до білоруського міста Могильов і розмістили їх в санаторії. Водночас білоруські військові проводили для них тренування. 

До слова, наприкінці вересня правозахисники закликали МКС провести розслідування щодо Росії та Білорусі, заявивши, що є чимало доказів, що діти з України були примусово вивезені до Білорусі під час повномасштабної війни. 

Нагадаємо, Росія перешкоджає поверненню викрадених українських дітей та утримує їх у неналежних умовах. Крім того, окупанти вивозять неповнолітніх у так звані "табори", де поширюють пропаганду. 

Також ми повідомляли, що Катар домовився про обмін дітей між Україною та Росією. Зазначається, що дев'ять неповнолітніх віком від 12 до 17 років та один дорослий повернуться до своїх сімей в Україні. 

Білорусь розслідування депортація дітей війна в Україні МКС

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