Викрадення Росією українських дітей — Лубінець відповів що відбувається

Зустріч української матері з сином. Фото: DW

Росія перешкоджає поверненню викрадених українських дітей та утримує їх у неналежних умовах. Крім того, окупанти вивозять неповнолітніх у так звані "табори", де пропагандують їх відмовитись від українського громадянства та поширюють їм неправдиву інформацію про Україну.

Про це повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець.

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Наразі відомо, що Росія вивезла з України понад 20 тисяч дітей. Дмитро Лубінець попередив, що існує високий ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які лишаються на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, росіяни змінюють персональні дані дітям, щоб в Україні їх було неможливо знайти та повернути.

"Наших дітей навіть відправляють у так звані "табори перевиховання", де зомбують російською пропагандою. Тільки уявіть: наших дітей змушують заперечувати своє українське походження", — заявив на виступі Дмитро Лубінець.

Омбудсман розповів, як росіяни в Олешківському дитячому будинку-інтернаті, який є комунальним закладом Херсонської обласної ради, перемістили дітей на окуповані території, а потім депортували в Росію. Відомо про випадок, що з Херсонського обласного будинку дітей вивезли в Росію та усиновили без дозволу.

Росіяни не надають українським дітям належну медичну допомогу

Також Дмитро Лубінець заявив, що відомі факти про те, що вивезні діти-сироти з України не отримують належної медичної допомоги в Росії та не мають гідних умов перебування.

Що робить влада України для повернення дітей додому

Лубінець зазначив, що Україна самостійно розшукує та перевіряє місця перебування дітей та їх родичів.

Крім того, були ухвалені дві ключові постанови, що спрямовані на повернення депортованих українських дітей, а також забезпечення їхніх прав після повернення.

"Головна проблема нині полягає в тому, що РФ свідомо гальмує процес повернення наших дітей. Для України міжнародна підтримка є життєво необхідною, тож закликав усіх наших партнерів продовжувати працювати спільно і посилювати тиск на Росію. Її дії мають бути визнані міжнародним злочином, а всі причетні до викрадення українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності", — заявив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, нещодавно Катар погодився стати посередником у обміні дітей між Україною та Росією. Також у вересні стали відомі нові схеми від окупантів для вивезення українських дітей із загарбаних територій.