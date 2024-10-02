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Россия препятствует возвращению украинских детей и издевается над ними

2 октября 2024 15:23
Анастасия Постоенко - Редактор
Кража Россией украинских детей — Лубинец ответил, что происходит
Встреча украинской матери с сыном. Фото: DW
Анастасия Постоенко - Редактор

Россия препятствует возвращению похищенных украинских детей и удерживает их в ненадлежащих условиях. Кроме того, оккупанты вывозят несовершеннолетних в так называемые "лагеря", где пропагандируют их отказаться от украинского гражданства и распространяют им неправдивую информацию об Украине.

Об этом сообщил омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.

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Известно, что Россия вывезла из Украины более 20 тысяч детей. Дмитрий Лубинец предупредил, что существует высокий риск депортации еще 1,5 миллиона детей, остающихся на временно оккупированных территориях.

Кроме того, россияне меняют персональные данные детям, чтобы в Украине их было невозможно найти и вернуть.

"Наших детей даже отправляют в так называемые "лагеря перевоспитания", где зомбируют российской пропагандой. Только представьте: наших детей заставляют отрицать свое украинское происхождение", — заявил на выступлении Дмитрий Лубинец.

Омбудсман рассказал, как россияне в Олешковском детском доме-интернате, являющемся коммунальным заведением Херсонского областного совета, переместили детей на оккупированные территории, а затем депортировали в Россию. Известно о случае, что из Херсонского областного дома детей вывезли в Россию и усыновили без разрешения.

Россияне не оказывают украинским детям надлежащую медицинскую помощь

Также Дмитрий Лубинец заявил, что известны факты о том, что увозные дети-сироты из Украины не получают надлежащей медицинской помощи в России и не имеют достойных условий пребывания.

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Лубинец отметил, что Украина самостоятельно разыскивает и проверяет места нахождения детей и их родственников.

Кроме того, были приняты два ключевых постановления, направленных на возвращение депортированных украинских детей, а также на обеспечение их прав после возвращения.

"Главная проблема сейчас заключается в том, что РФ сознательно тормозит процесс возвращения наших детей. Для Украины международная поддержка жизненно необходима, поэтому призвал всех наших партнеров продолжать работать совместно и усиливать давление на Россию. Ее действия должны быть признаны международным преступлением, а все причастные к похищению украинских детей должны быть привлечены к ответственности", — заявил Дмитрий Лубинец.

Напомним, что недавно Катар согласился стать посредником в обмене детей между Украиной и Россией. Также в сентябре стали известны новые схемы от оккупантов для вывоза украинских детей с захваченных территорий.

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