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Катар домовився про обмін дітей між Україною та Росією

27 вересня 2024 09:21
Аркадій Пастула - Редактор
Катар став посередником у обміні українськими дітьми, депортованими до Росії
Повернення дітей із окупації. Фото: Save Ukraine
Аркадій Пастула - Редактор

Катар оголосив про угоду з Києвом та Москвою. Йдеться про обмін дітьми, яких Росія депортувала на свою територію.

Про це повідомляє Le Figaro у п'ятницю, 27 вересня.

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Катарський чиновник розповів, що дев'ять неповнолітніх віком від 12 до 17 років та один дорослий повернуться до своїх сімей в Україні. За його словами, четверо дітей віком від 2 до 7 років возз'єднаються зі своїми родинами в Росії.

Співрозмовник видання зазначив, що усіх дітей зустрінуть у посольстві Катару в Москві перед возз'єднанням з родинами.

Катар, виступаючи посередником у питанні обміну неповнолітніх, з липня 2023 року допомагав репатріювати українських дітей, яких Росія незаконно вивезла на свою територію з початку повномасштабного вторгнення.

За оцінками України, 20 000 дітей були депортовані або примусово переміщені до Росії. Однак загальна кількість може бути значно більшою, оскільки ця цифра враховує лише офіційно ідентифікованих дітей. Згідно з даними Києва, наразі приблизно 400 із них повернулися.

Нагадаємо, 17 вересня в Україну вдалося повернути ще десять дітей, які перебували на тимчасово окупованих Росією територіях. За цей рік наразі врятували 202 дитини із Херсонської області.

Також окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях України продовжує примусове вивезення українських дітей до Росії. Вони прикривають це "турботою" про хворих та сиріт.

росія діти Україна Катар депортація дітей

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