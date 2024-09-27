Катар стал посредником в обмене украинскими детьми, депортированными в Россию

Возвращение детей из оккупации. Фото: Save Ukraine

Катар объявил о соглашении с Киевом и Москвой. Речь идет об обмене детьми, которых Россия депортировала на свою территорию.

Об этом сообщает Le Figaro в пятницу, 27 сентября.

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Обмен детьми между Россией и Украиной

Катарский чиновник рассказал, что девять несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет и один взрослый вернутся к своим семьям в Украине. По его словам, четверо детей в возрасте от 2 до 7 лет воссоединятся со своими семьями в России.

Собеседник издания отметил, что всех детей встретят в посольстве Катара в Москве перед воссоединением с семьями.

Катар, выступая посредником в вопросе обмена несовершеннолетних, с июля 2023 года помогал репатриировать украинских детей, которых Россия незаконно вывезла на свою территорию с начала полномасштабного вторжения.

По оценкам Украины, 20 000 детей были депортированы или принудительно перемещены в Россию. Однако общее количество может быть значительно больше, поскольку эта цифра учитывает только официально идентифицированных детей. Согласно данным Киева, сейчас примерно 400 из них вернулись.

Напомним, 17 сентября в Украину удалось вернуть еще десять детей, находившихся на временно оккупированных Россией территориях. За этот год спасли 202 ребенка из Херсонской области.

Также оккупационная власть на временно захваченных территориях Украины продолжает принудительный вывоз украинских детей в Россию. Они прикрывают это "заботой" о больных и сиротах.