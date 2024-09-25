На Луганщини окупанти зомбують школярів за допомогою пропагандистських лекцій

Лекція для школярів. Фото ілюстративне: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях Луганської області, а саме в Алчевську, місцеві колаборанти провели уроки кремлівської пропаганди. Лекції, які отримали назву "уроки журналістської майстерності", читала редакторка місцевої газети. Зокрема, дітей вчили, як створювати фейкові новини.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву у Telegram у середу, 25 вересня.

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Для дітей тимчасово окупованого Алчевська російські окупанти влаштували майстер-клас з кремлівської пропаганди, який назвали "уроками журналістської майстерності".

"Редакторка-колаборантка місцевої газети "Огні" Юлія Черепніна розповіла про принципи путінської журналістики — як правильно маніпулювати свідомістю людей, які потрапили в окупацію, глорифікувати терористичну армію вбивць та ґвалтівників, створювати фейкові новини", — розповіли в ЦНС

Пропагандистські лекції довелося прослухати учням 10 класів. У Центрі нацспротиву вважають, що у такий спосіб окупаційна влада реалізовує стратегію Кремля з ідеологічної роботи з молоддю. А кремлівська пропагандистська журналістика — це один з оптимальних медіаінструментів, які здатні "виховати" покоління слухняних громадян.

Допис ЦНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, активісти Центру національного спротиву збирають дані на організаторів фейкових виборів у Криму 6-8 вересня. Ті, кого примушували до участи в незаконних заходах, можуть про це повідомити.

Як раніше писали Новини.LIVE, у ЦНС повідомили, що російські окупанти намагаються усіма зусиллями поповнити лави своєї армії. Так, до війська ворог почав залучати військових, які мають залежність від наркотиків та алкоголю.