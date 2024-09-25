Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Центрі нацспротиву розповіли, як на Луганщині зомбують школярів arrow

У Центрі нацспротиву розповіли, як на Луганщині зомбують школярів

25 вересня 2024 15:51
Галина Шподарева - редактор
На Луганщини окупанти зомбують школярів за допомогою пропагандистських лекцій
Лекція для школярів. Фото ілюстративне: росЗМІ
Галина Шподарева - редактор

На тимчасово окупованих територіях Луганської області, а саме в Алчевську, місцеві колаборанти провели уроки кремлівської пропаганди. Лекції, які отримали назву "уроки журналістської майстерності", читала редакторка місцевої газети. Зокрема, дітей вчили, як створювати фейкові новини. 

Про це повідомили в Центрі національного спротиву у Telegram у середу, 25 вересня. 

Читайте також:

Уроки журналістики від колаборантів Луганщини

Для дітей тимчасово окупованого Алчевська російські окупанти влаштували майстер-клас з кремлівської пропаганди, який назвали "уроками журналістської майстерності". 

"Редакторка-колаборантка місцевої газети "Огні" Юлія Черепніна розповіла про принципи путінської журналістики — як правильно маніпулювати свідомістю людей, які потрапили в окупацію, глорифікувати терористичну армію вбивць та ґвалтівників, створювати фейкові новини", — розповіли в ЦНС 

Пропагандистські лекції довелося прослухати учням 10 класів. У Центрі нацспротиву вважають, що у такий спосіб окупаційна влада реалізовує стратегію Кремля з ідеологічної роботи з молоддю. А кремлівська пропагандистська журналістика — це один з оптимальних медіаінструментів, які здатні "виховати" покоління слухняних громадян.

У Центрі нацспротиву розповіли, як на Луганщині зомбують школярів - фото 1
Допис ЦНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, активісти Центру національного спротиву збирають дані на організаторів фейкових виборів у Криму 6-8 вересня. Ті, кого примушували до участи в незаконних заходах, можуть про це повідомити.

Як раніше писали Новини.LIVE, у ЦНС повідомили, що російські окупанти намагаються усіма зусиллями поповнити лави своєї армії. Так, до війська ворог почав залучати військових, які мають залежність від наркотиків та алкоголю

журналісти діти Луганська область окупанти пропаганда Колаборант

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:28 На Львівщині шахраї переодягнулись у форму ТЦК і обікрали ухилянтів

16:28 Деякі регіони накриють зливи — синоптик спрогнозував погоду на завтра

16:19 У Львові відкрили меморіальну таблицю Ірині Фаріон

15:59 Ціни на електроенергію зростуть з 1 жовтня — регулятор схвалив підвищення

15:58 В Одесі перекрили чергову схему для ухилянтів — подробиці, фото

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

15:53 Фінансували агентуру РФ в Україні — викрили мережу підпільних брокерів Webmoney

15:51 У Центрі нацспротиву розповіли, як на Луганщині зомбують школярів

15:32 Літня спека відходить — прогноз погоди у Львові на завтра

15:27 Ізраїль знову завдав авіаударів по Лівану — є загиблі

15:27 В Одесі вищі священники УПЦ МП готують перехід до ПЦУ

16:28 На Львівщині шахраї переодягнулись у форму ТЦК і обікрали ухилянтів

16:28 Деякі регіони накриють зливи — синоптик спрогнозував погоду на завтра

16:19 У Львові відкрили меморіальну таблицю Ірині Фаріон

15:59 Ціни на електроенергію зростуть з 1 жовтня — регулятор схвалив підвищення

15:58 В Одесі перекрили чергову схему для ухилянтів — подробиці, фото

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

15:53 Фінансували агентуру РФ в Україні — викрили мережу підпільних брокерів Webmoney

15:51 У Центрі нацспротиву розповіли, як на Луганщині зомбують школярів

15:32 Літня спека відходить — прогноз погоди у Львові на завтра

15:27 Ізраїль знову завдав авіаударів по Лівану — є загиблі

15:27 В Одесі вищі священники УПЦ МП готують перехід до ПЦУ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Text

12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text
Ексклюзив

09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

Text

08:00 Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2024
Text

21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

Text

17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені