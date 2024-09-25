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В Центре нацсопротивления рассказали, как на Луганщине зомбируют школьников

25 сентября 2024 15:51
Галина Шподарева - редактор
В Луганской области оккупанты зомбируют школьников с помощью пропагандистских лекций
Лекция для школьников. Фото иллюстративное: росСМИ
Галина Шподарева - редактор

На временно оккупированных территориях Луганской области , а именно в Алчевске, местные коллаборанты провели уроки кремлевской пропаганды. Лекции, получившие название "уроки журналистского мастерства", читала редактор местной газеты. В частности, детей учили, как создавать фейковые новости.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления Telegram в среду, 25 сентября.

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Для детей временно оккупированного Алчевска российские оккупанты устроили мастер-класс по кремлевской пропаганде, который назвали "уроками журналистского мастерства". 

"Редактор-коллаборант местной газеты "Огни" Юлия Черепнина рассказала о принципах путинской журналистики - как правильно манипулировать сознанием людей, попавших в оккупацию, глорифицировать террористическую армию убийц и насильников, создавать фейковые новости", — рассказали в ЦНС 

Пропагандистские лекции пришлось прослушать ученикам 10 классов. В Центре нацсопротивления считают, что таким образом оккупационная власть реализует стратегию кремля по идеологической работе с молодежью. А кремлевская пропагандистская журналистика — это один из оптимальных медиа-инструментов, которые способны "воспитать" поколение послушных граждан.

В Центре нацсопротивления рассказали, как на Луганщине зомбируют школьников - фото 1
Сообщение ЦНС. Фото: скриншот

Напомним, активисты Центра национального сопротивления собирают данные на организаторов фейковых выборов в Крыму 6-8 сентября. Те, кого принуждали к участию в незаконных мерах, могут об этом сообщить.

Как ранее писали Новини.LIVE, в ЦНС сообщили, что российские оккупанты пытаются всеми усилиями пополнить ряды своей армии. Так, в армию враг начал привлекать военных, имеющих зависимость от наркотиков и алкоголя

журналисты дети Луганская область оккупанты пропаганда Коллаборант

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