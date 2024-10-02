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Засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей — що обговорили

2 жовтня 2024 15:44
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Україна обговорила з партнерами процес повернення депортованих РФ дітей
Засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Фото: ОП
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак узяв участь у пленарному засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Там обговорювали результати роботи коаліції та ініціативи країн щодо підтримки України.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у середу, 2 жовтня.

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Засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Третє засідання  Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у середу, 2 жовтня, відеозверненням відкрив Єрмак. Повідомляється, що серед учасників були представники країн — члени коаліції, української влади та міжнародних організацій.

"Сьогодні ми можемо говорити не лише про цілі, а й про результати роботи коаліції за останні шість місяців. Дякую кожному, хто відмовився стояти осторонь, поки наші діти перебувають у російському полоні", — зазначив Єрмак.

Андрій Єрмак
Єрмак взяв участь у засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Фото: ОП

Також на зустрічі був присутній омбудсмен Дмитро Лубінець, який наголосив на необхідності посилити міжнародний тиск на Росію, щоб якомога швидше повернути українських дітей.

"Україна готова та прагне повернути всіх дітей, але для цього потрібна міжнародна підтримка. Тільки працюючи разом, ми можемо досягти успіху в цій надзвичайно важливій справі", – зауважив Уповноважений ВР з прав людини.

Ініціативи країн щодо підтримки України в процесі повернення дітей

Зокрема, Нідерланди працюють над створенням бази ДНК для ідентифікації та повернення українських дітей. Крім того, ПРООН допомагає навчати українських поліцейських застосовувати ДНК-технологій.

США підтримують Yale Conflict Observatory, яка проводить важливі дослідження щодо незаконної депортації українських дітей до Росії, документуючи воєнні злочини РФ.

Велика Британія та інші країни через фонд "Партнерство за сильну Україну" підтримують діяльність Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA та інформаційні кампанії в державах Глобального Півдня.

Латвія організувала літні табори для психологічної реабілітації близько 600 дітей, постраждалих від війни, а Естонія збирає дані про депортованих дітей та пропонує можливості для їхньої реабілітації.

Європейський Союз у межах ініціативи Bring Kids Back UA підвищує обізнаність щодо депортації дітей та посилює санкції. Санкції вже запроваджені проти понад 60 осіб і організацій, включно з російськими посадовцями.

Німеччина, своєю чергою, підтримує програми реабілітації та психологічної допомоги українським дітям.

На засіданні також обговорили підготовку до конференції, присвяченої звільненню всіх полонених і депортованих українців, що пройде 30-31 жовтня у Канаді. У результаті засідання Україна та Канада ухвалили Спільну заяву співголів коаліції.

Нагадаємо, Росія перешкоджає поверненню викрадених українських дітей та утримує їх у неналежних умовах. Крім того, окупанти вивозять неповнолітніх у так звані "табори", де поширюють пропагандують.

Ми повідомляли, що  Катар погодився стати посередником у обміні дітей між Україною та Росією.

Андрій Єрмак діти депортація дітей Дмитро Лубінець окупація війна в Україні

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