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Заседание Международной коалиции по возвращению украинских детей — что обсудили

2 октября 2024 15:44
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Украина обсудила с партнерами процесс возвращения депортированных РФ детей
Заседание Международной коалиции по возвращению украинских детей. Фото: ОП
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак принял участие в пленарном заседании Международной коалиции по возвращению украинских детей. Там обсуждали результаты работы коалиции и инициативы стран по поддержке Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в среду, 2 октября.

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Заседание Международной коалиции по возвращению украинских детей

Третье заседание Международной коалиции по возвращению украинских детей в среду, 2 октября, видеообращением открыл Ермак. Сообщается, что среди участников были представители стран — членов коалиции, украинской власти и международных организаций.

"Сегодня мы можем говорить не только о целях, но и о результатах работы коалиции за последние шесть месяцев. Спасибо каждому, кто отказался стоять в стороне, пока наши дети находятся в российском плену", — отметил Ермак.

Андрей Ермак
Ермак принял участие в заседании Международной коалиции по возвращению украинских детей. Фото: ОП

Также на встрече присутствовал омбудсмен Дмитрий Лубинец, который отметил необходимость усилить международное давление на Россию, чтобы как можно скорее вернуть украинских детей.

"Украина готова и стремится вернуть всех детей, но для этого нужна международная поддержка. Только работая вместе, мы можем достичь успеха в этом чрезвычайно важном деле", — отметил Уполномоченный ВР по правам человека.

Инициативы стран по поддержке Украины в процессе возвращения детей

В частности, Нидерланды работают над созданием базы ДНК для идентификации и возвращения украинских детей. Кроме того, ПРООН помогает обучать украинских полицейских применять ДНК-технологий.

США поддерживают Yale Conflict Observatory, которая проводит важные исследования по незаконной депортации украинских детей в Россию, документируя военные преступления РФ.

Великобритания и другие страны через фонд "Партнерство за сильную Украину" поддерживают деятельность Международной экспертной группы Bring Kids Back UA и информационные кампании в государствах Глобального Юга.

Латвия организовала летние лагеря для психологической реабилитации около 600 детей, пострадавших от войны, а Эстония собирает данные о депортированных детях и предлагает возможности для их реабилитации.

Европейский Союз в рамках инициативы Bring Kids Back UA повышает осведомленность о депортации детей и усиливает санкции. Санкции уже введены против более 60 человек и организаций, включая российских чиновников.

Германия в свою очередь поддерживает программы реабилитации и психологической помощи украинским детям.

На заседании также обсудили подготовку к конференции, посвященной освобождению всех пленных и депортированных украинцев, которая пройдет 30-31 октября в Канаде. В результате заседания Украина и Канада приняли Совместное заявление сопредседателей коалиции.

Напомним, Россия препятствует возвращению похищенных украинских детей и удерживает их в ненадлежащих условиях. Кроме того, оккупанты вывозят несовершеннолетних в так называемые "лагеря", где распространяют пропаганду.

Мы сообщали, что Катар согласился стать посредником в обмене детей между Украиной и Россией.

Андрей Ермак дети депортация детей Дмитрий Лубинец оккупация война в Украине

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