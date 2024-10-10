Депортация украинских детей — суд Гааги может расследовать причастность Беларуси

Депортация украинских детей. Иллюстративное фото: АрмияInform

Международный уголовный суд может расследовать роль Беларуси в депортации украинских детей, несмотря на то, что страна не подписывала Римский устав.

Об этом сообщил представитель суда Фади эль Абдалла на встрече в МКС в Гааге, передает Радио Свобода.

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"Мы говорим о том, что такие преступления могли быть совершены на территории Украины. То есть независимо от того, привезли детей в Россию или в другое место, такие деяния могут подпадать под юрисдикцию МКС, если само похищение хотя бы частично было совершено на территории Украины", — сказал Абдалла.

В то же время представитель суда вспомнил, что ранее власти Беларуси показали украинских детей из города Антрацит Луганской области, который оккупировала Россия. Как известно, их отправили в белорусский город Могилев и разместили в санатории. В то же время белорусские военные проводили для них тренировки.

К слову, в конце сентября правозащитники призвали МКС провести расследование в отношении России и Беларуси, заявив, что есть немало доказательств, что дети из Украины были принудительно вывезены в Беларусь во время полномасштабной войны.

Напомним, Россия препятствует возвращению похищенных украинских детей и удерживает их в неподобающих условиях. Кроме того, оккупанты вывозят несовершеннолетних в так называемые "лагеря", где распространяют пропаганду.

Также мы сообщали, что Катар договорился об обмене детей между Украиной и Россией. Отмечается, что девять несовершеннолетних от 12 до 17 лет и один взрослый вернутся в свои семьи в Украине.