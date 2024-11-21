МКС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху — что известно

Премьер-министр Израиля Нетаньяху Фото: REUTERS/Amir Cohen

Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его обвинили в преступлениях против человечности и военных преступлениях, связанных с войной в Газе.

Об этом сообщает Independent.

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МКС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху

Кроме того, суд выдал ордера на арест бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта и лидера ХАМАС Мохаммеда Дейфа. Израиль заявил в августе, что Дейф был убит во время авиаудара по Газе в начале этого года.

Конфликт в Газе начался после террористической атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, во время которой было убито около 1200 израильтян, а еще 251 человек взят в заложники.

В ответ Израиль начал войну с использованием наземных и авиационных сил, а также блокады, что, по данным органов здравоохранения в Газе, привело к гибели 44 000 палестинцев, большинство из которых женщины и дети. Почти 90% из 2,3 миллиона жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома.

Международный уголовный суд заявил, что существуют "обоснованные основания" полагать, что Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант "несут уголовную ответственность за военное преступление — использование голода как метода ведения войны".

Также в ведомстве заявили, что они "намеренно и сознательно лишали" гражданское население Газы пищи, воды, лекарств, медицинских средств, топлива и электроэнергии.

Что будет дальше с Нетаньяху

Следовательно, 124 страны-члены МКС обязаны арестовать Нетаньяху и Галанта, если те попадут на их территорию.

Сам же Биньямин Нетаньяху и другие израильские лидеры отреагировали на просьбу прокурора МКС Карима Хана относительно выдачи ордеров. Политики назвали его "позорным" и "антисемитским". Тогда президент США Джо Байден подверг резкой критике действия прокурора и выразил поддержку праву Израиля защищаться от ХАМАС.

Напомним, в начале ноября Ливан заявил о по меньшей мере десяти разрушительных авиаударах со стороны израильской армии. Недавно в СМИ появилась информация, что Ливан и Хезболла вроде бы согласились прекратить огонь с Израилем.

Тем временем Монголия не арестовала лидера Кремля Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, что является нарушением обязательства Римского устава.

Добавим, что в октябре представитель МКС Фади эль Абдалла на встрече в МКС в Гааге заявил, что там могут расследовать роль Беларуси в депортации украинских детей.