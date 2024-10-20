Атака дрона на будинок Нетаньягу — ізраїльський прем'єр заявив про замах

Нетаньягу заявив, що атака БпЛА на будинок була замахом на його життя
Безпілотники з Лівану у суботу, 19 жовтня, атакували будинок прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у місті Кейсарія. Посадовець назвав цю атаку замахом на його життя.
Про це пише AP у неділю, 20 жовтня.
🚨HEZBOLLAH DRONE HITS NETANYAHU'S HOUSE— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) October 19, 2024
Israeli Prime Minister's Office
A drone was launched from Lebanon and directly hit Benjamin Netanyahu's home in Caesarea
The drone that hit Netanyahu's home in Caesarea exploded despite Israeli military helicopters chasing it the… pic.twitter.com/f8L9hWE8kz
Замах на Нетаньягу
Офіс Нетаньягу зазначив, що один із безпілотників був націлений на його будинок, але ані його, ані дружини у помешканні на момент атаки не було. Ізраїльський прем'єр зауважив, що цей інцидент не зупинить "справедливої війни проти ворогів".
"Спроба маріонеткового іранського угруповання "Хезболла" вбити мене і мою дружину сьогодні була серйозною помилкою", — сказав він.
Водночас "Хезболла" не взяла на себе відповідальність, але підтвердила причетність до кількох ракетних обстрілів Ізраїлю. Натомість Ізраїль завдав щонайменше 10 авіаударів по об'єктах угруповання у південному передмісті Бейрута.
Нагадаємо, ізраїльська армія ліквідувала лідера ХАМАСу Ях'ю Сінвара. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив на телевізійній пресконференції та зробив важливу заяву.
Крім того, два інші безпілотники, які Ліван запустив вчора вранці — були збиті засобами ППО.
Читайте Новини.LIVE!