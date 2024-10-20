Атака дрона на будинок Нетаньягу — ізраїльський прем'єр заявив про замах

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: REUTERS

Безпілотники з Лівану у суботу, 19 жовтня, атакували будинок прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у місті Кейсарія. Посадовець назвав цю атаку замахом на його життя.

Про це пише AP у неділю, 20 жовтня.

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🚨HEZBOLLAH DRONE HITS NETANYAHU'S HOUSE



Israeli Prime Minister's Office



A drone was launched from Lebanon and directly hit Benjamin Netanyahu's home in Caesarea

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The drone that hit Netanyahu's home in Caesarea exploded despite Israeli military helicopters chasing it the… pic.twitter.com/f8L9hWE8kz — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) October 19, 2024

Замах на Нетаньягу

Офіс Нетаньягу зазначив, що один із безпілотників був націлений на його будинок, але ані його, ані дружини у помешканні на момент атаки не було. Ізраїльський прем'єр зауважив, що цей інцидент не зупинить "справедливої війни проти ворогів".

"Спроба маріонеткового іранського угруповання "Хезболла" вбити мене і мою дружину сьогодні була серйозною помилкою", — сказав він.

Водночас "Хезболла" не взяла на себе відповідальність, але підтвердила причетність до кількох ракетних обстрілів Ізраїлю. Натомість Ізраїль завдав щонайменше 10 авіаударів по об'єктах угруповання у південному передмісті Бейрута.

Нагадаємо, ізраїльська армія ліквідувала лідера ХАМАСу Ях'ю Сінвара. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив на телевізійній пресконференції та зробив важливу заяву.

Крім того, два інші безпілотники, які Ліван запустив вчора вранці — були збиті засобами ППО.