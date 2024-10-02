Іран запустив ракети на Ізраїль, а мешканці фотографуються з їхніми уламками

Одна з іранських ракет, яку збили сили ППО Ізраїлю. Фото: Скриншот

Мешканці міст Ізраїлю після масованої атаки Ірану оглядають збиті системами протиповітряної оборони ракети агресора. В інтернеті з'явилось безліч фото та відео, на яких місцеві оглядають уламки.

Про це повідомляє УНІАН.

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За інформацією The Jerusalem Post, іранські військові сили випустили близько 400 ракет по території Ізраїлю. Попри високий рівень ефективності системи ППО "Залізний купол", частина ракет все ж подолала її захист і досягла цілей.

Наразі триває розслідування результатів іранської атаки, тому детальна інформація не розкривається з міркувань безпеки. Водночас збройні сили США готові надати Ізраїлю "додаткову оборонну підтримку".

Тим часом ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер підкреслив, що в разі руйнування чотирьох стратегічно важливих об’єктів в Ірані країна може зіштовхнутися з катастрофічними економічними наслідками. Зокрема, він зазначив, що це призведе до повернення економіки Ірану до "кам'яного віку". Про це він повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Нагадаємо, Білий дім попередив про можливу підготовку Іраном запуску балістичної ракети по Ізраїлю.

За даними ЗМІ, внаслідок іранської ракетної атаки була пошкоджена ізраїльська газова вишка.