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Фото і відео наслідків атак Ірану на Ізраїль — місцеві позують з уламками ракет

2 жовтня 2024 01:09
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Іран запустив ракети на Ізраїль, а мешканці фотографуються з їхніми уламками
Одна з іранських ракет, яку збили сили ППО Ізраїлю. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Мешканці міст Ізраїлю після масованої атаки Ірану оглядають збиті системами протиповітряної оборони ракети агресора. В інтернеті з'явилось безліч фото та відео, на яких місцеві оглядають уламки.  

Про це повідомляє УНІАН.

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За інформацією The Jerusalem Post, іранські військові сили випустили близько 400 ракет по території Ізраїлю. Попри високий рівень ефективності системи ППО "Залізний купол", частина ракет все ж подолала її захист і досягла цілей.

Наразі триває розслідування результатів іранської атаки, тому детальна інформація не розкривається з міркувань безпеки. Водночас збройні сили США готові надати Ізраїлю "додаткову оборонну підтримку".

Тим часом ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер підкреслив, що в разі руйнування чотирьох стратегічно важливих об’єктів в Ірані країна може зіштовхнутися з катастрофічними економічними наслідками. Зокрема, він зазначив, що це призведе до повернення економіки Ірану до "кам'яного віку". Про це він повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Нагадаємо, Білий дім попередив про можливу підготовку Іраном запуску балістичної ракети по Ізраїлю.

За даними ЗМІ, внаслідок іранської ракетної атаки була пошкоджена ізраїльська газова вишка.

Іран Ізраїль війна атака ракетний удар

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