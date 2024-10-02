Иран запустил ракеты на Израиль, а жители фотографируются с их обломками

Одна из иранских ракет, сбитая силами ПВО Израиля. Фото: Скриншот

Жители городов Израиля после массированной атаки Ирана осматривают сбитые системами противовоздушной обороны ракеты агрессора. В интернете появилось множество фото и видео, где местные осматривают обломки.

Об этом сообщает УНИАН.

Читайте также:

Какие последствия массированного удара Ирана по Израилю

По информации The Jerusalem Post, иранские военные силы выпустили около 400 ракет по территории Израиля. Несмотря на высокий уровень эффективности системы ПВО "Железный купол", часть ракет все же преодолела ее и достигла целей.

В настоящее время идет расследование результатов иранской атаки, поэтому подробная информация не раскрывается из соображений безопасности. В то же время вооруженные силы США готовы предоставить Израилю "дополнительную оборонную поддержку".

Между тем, израильский журналист Сергей Ауслендер подчеркнул, что в случае разрушения четырех стратегически важных объектов в Иране страна может столкнуться с катастрофическими экономическими последствиями. В частности, он отметил, что это приведет к возвращению экономики Ирана к "каменному веку". Об этом он сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Напомним, Белый дом предупредил о возможной подготовке Ираном к запуску баллистической ракеты по Израилю.

По данным СМИ, в результате иранской ракетной атаки была повреждена израильская газовая вышка.