По будинку прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу вдарив дрон, запущений з Лівану

Будинок прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху в Кесарії. Фото: Times of Israel

Будинок прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Кесарії в став ціллю БпЛА, який запустили з Лівану. Постраждалих внаслідок удару немає, адже на момент атаки прем'єр-міністра та його дружини не було вдома.

Про це пише видання Times of Israel у суботу, 19 жовтня.

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Як повідомили в Офісі прем'єр-міністра Ізраїлю, 19 жовтня будинок Біньяміна Нетаньягу в Кесарії був атакований безпілотником.

"Канцелярія прем'єр-міністра підтверджує, що приватна резиденція прем'єр-міністра в Кесарії була атакована безпілотником з території Лівану сьогодні вранці", — пише Times of Israel.

У короткій заяві Офіс прем'єр-міністра повідомляє, що прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і його дружини Сари не було вдома під час атаки, і що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Два інші безпілотники, випущених з Лівану сьогодні вранці, були збиті засобами ППО.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після повідомлення ізраїльських військових про ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ю Сінвара заявив, що зло "зазнало важкого удару", та попередив, що "завдання, яке стоїть перед нами, ще не завершене".

Також Новини.LIVE писали, що минулого тижня Іран здійснив наймасштабнішу повітряну атаку на Ізраїль, випустивши близько 400 ракет.