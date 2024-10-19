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Дом премьер-министра Израиля Нетаньяху атаковал беспилотник

19 октября 2024 17:16
Галина Шподарева - редактор
По дому премьер-министра Израиля Нетаньяху ударил дрон, запущенный из Ливана
Дом премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии. Фото: Times of Israel
Галина Шподарева - редактор

Дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии стал целью БпЛА, который запустили из Ливана. Пострадавших в результате удара нет, так как на момент атаки премьер-министра и его супруги не было дома.

Об этом пишет издание Times of Israel в субботу, 19 октября.

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Как сообщили в Офисе премьер-министра Израиля, 19 октября дом Биньямина Нетаньяху в Кесарии был атаковано беспилотником.

"Канцелярия премьер-министра подтверждает, что частная резиденция премьер-министра в Кесарии была атакована беспилотником с территории Ливана сегодня утром", — пишет Times of Israel.

В коротком заявлении Офис премьер-министра сообщает, что премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его супруги Сары не было дома во время атаки, и что в результате инцидента никто не пострадал.

Два других беспилотника, выпущенных из Ливана сегодня утром, были сбиты средствами ПВО.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после сообщения израильских военных о ликвидации лидера ХАМАС Яхью Синвара заявил, что зло "потерпело тяжелый удар", и предупредил, что "стоящая перед нами задача еще не завершена".

Также Новини.LIVE писали, что на прошлой неделе Иран совершил самую масштабную воздушную атаку на Израиль, выпустив около 400 ракет.

взрыв Беньямин Нетаньяху беспилотники война Ливан Израиль

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