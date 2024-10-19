По дому премьер-министра Израиля Нетаньяху ударил дрон, запущенный из Ливана

Дом премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии. Фото: Times of Israel

Дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии стал целью БпЛА, который запустили из Ливана. Пострадавших в результате удара нет, так как на момент атаки премьер-министра и его супруги не было дома.

Об этом пишет издание Times of Israel в субботу, 19 октября.

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Как сообщили в Офисе премьер-министра Израиля, 19 октября дом Биньямина Нетаньяху в Кесарии был атаковано беспилотником.

"Канцелярия премьер-министра подтверждает, что частная резиденция премьер-министра в Кесарии была атакована беспилотником с территории Ливана сегодня утром", — пишет Times of Israel.

В коротком заявлении Офис премьер-министра сообщает, что премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его супруги Сары не было дома во время атаки, и что в результате инцидента никто не пострадал.

Два других беспилотника, выпущенных из Ливана сегодня утром, были сбиты средствами ПВО.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после сообщения израильских военных о ликвидации лидера ХАМАС Яхью Синвара заявил, что зло "потерпело тяжелый удар", и предупредил, что "стоящая перед нами задача еще не завершена".

Также Новини.LIVE писали, что на прошлой неделе Иран совершил самую масштабную воздушную атаку на Израиль, выпустив около 400 ракет.